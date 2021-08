Sichere Verschlüsselung bei kollaborativerDatenverarbeitung Luftsicherheit Mirko Ross Wesentliche Entscheidungen basieren auf dem Austausch und der Auswertung vertraulicher Daten. Die Sicherheit der Datenlieferketten ist aber nicht immer gewährleistet. Homomorphe und funktionale Verschlüsselung könnten das ändern.

iX-tract Datenlieferketten mit sensiblem Inhalt wie personenbezogenen Angaben müssen durchgängig geschützt und verschlüsselt sein. Die Praxis zeigt aber, dass es immer wieder zu Brüchen kommt.

Gerade in Systemen, in denen mehrere Akteure mit unterschiedlichen Berechtigungen kollaborativ an und mit Datensätzen arbeiten, etwa im Cloud-Kontext, stoßen die klassischen Ansätze der Public-Key-Infrastruktur schnell an ihre Grenzen.

Homomorphe und funktionale Verschlüsselung haben das Potenzial, durchgehende Datensicherheit zu gewährleisten. Beide Verfahren stehen jedoch vor hohen Hürden bei der praktischen Umsetzung.

Die öffentlichen Diskussionen um die Corona-Warn-App und die Luca-App sind Lehrstücke für die Möglichkeiten und Grenzen von Datenanalysen in heterogenen Systemen. Das Thema Datenschutz betrifft in diesem Kontext zunächst die Erfassung individueller Corona-Test-Resultate und deren sichere Weitergabe – samt personenbezogenen Daten – unter anderem an Warn-Apps und Gesundheitsämter. Ebenfalls vom Datenschutz betroffen sind die anschließenden Datenanalysen, die grundlegend für Entscheidungen in Behörden, Ämtern und Unternehmen sind.

Heute werden derartige Datensätze meist mittels Public-Key-Verschlüsselungsverfahren gesichert und so wird auch der Zugriff geregelt. Ver- und Entschlüsselung erfolgen mithilfe eines öffentlichen und privaten Schlüsselpaares. Dieses gängige Verfahren ist anspruchsvoll in der Realisierung und birgt im Umgang in verteilten Systemen eine Vielzahl von Schwachstellen und Angriffsoberflächen.