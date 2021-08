Samba: Linux-Einstellungen mit Group Policies verwalten

Gruppenrichtlinien (Group Policies, GPOs) dienen In der Microsoft-Welt schon seit Windows 2000 dazu, Einstellungen für Computer und Benutzer zentral zu verwalten und auszurollen – in gemischten Umgebungen funktionierte das bislang nur für Windows-Systeme. Mit dem Ende April freigegebenen Samba 4.14.4 ändert sich das: Darüber lassen sich auch bestimmte Linux-Konfigurations- und -Systemeinstellungen über GPOs steuern. Der Kasten „Verfügbare Policies für Linux-Clients“ gibt einen Überblick.

Verfügbare Policies für Linux-Clients

smbconf Policies: Diese Art der Richtlinien kann bestimmte Konfigurationsparameter per GPO an die Linux-Clients verteilen, die sonst bei jedem Client einzeln in die smb.conf einzutragen sind. Genau wie bei Windows werden die GPOs nur für die Clients abgearbeitet, die sich in oder unterhalb der OU (Organizational Unit) befinden, mit der die GPO verknüpft ist.

Password and Kerberos Policies: Diese GPOs dienen zum Anpassen von Passwort- und Kerberos-Einstellungen und sind nur auf Domain-Controllern nutzbar. Da Samba aber seit einiger Zeit die „Password Setting Objects (PSO)“ beherrscht, sind sie der einfachere Weg, Passwortrichtlinien individuell für Benutzer und Gruppen festzulegen.