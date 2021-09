Immersive Web – Virtual und Augmented Reality fürs Web In allen Freiheitsgraden unterwegs Sebastian Springer Designern und Frontend-Entwicklerinnen geht es längst nicht mehr darum, Buttons zu platzieren oder bestimmte Inhalte hervorzuheben. Mit der neuen WebXR API bringen sie VR und AR in den Browser.

iX-tract Die WebXR API ist die Weiterentwicklung der bisherigen WebV-Schnittstelle. Sie modernisiert das Interface und integriert neben der virtuellen Realität auch Augmented Reality in den Browser.

Die neue Schnittstelle setzt auf zeitgemäße Konzepte wie Asynchronität über Promises und den Secure Context.

Die WebXR API ist so aufgebaut, dass sie sich in die übrigen Schnittstellen des Browsers einfügt. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Darstellung mit WebGL.

Im Gegensatz zur bisher nur spärlich verbreiteten WebVR-API haben alle großen Browserhersteller ihre Unterstützung für die WebXR API angekündigt.

Nutzer sollen eine Webseite tatsächlich erleben, Emotionen empfinden und sich mit den Inhalten identifizieren. So weit die Idee hinter User Experience. Für gewöhnlich konsumieren die Nutzer die Webinhalte über traditionelle Endgeräte wie Notebooks, Desktop-Rechner, Tablets oder Smartphones. Aufgrund der technischen Einschränkungen der Geräte können sich die Menschen dabei nur auf das Gezeigte einlassen. Genau an diesem Punkt setzt Immersive Web an. Immersion bezeichnet das Eintauchen in eine virtuelle Realität. Das kann so weit gehen, dass die Nutzerinnen die VR-Welt als wirklich erleben.

Moderne Browser erlauben ein solches immersives Nutzererlebnis durch eine neue Schnittstelle: die WebXR API. Zwar steht ihre Entwicklung noch am Anfang, die Einsatzzwecke der API sind aber bereits klar erkennbar. Außerdem bekunden große Unternehmen wie Google, Mozilla oder Oculus starkes Interesse an der Entwicklung und Verbreitung der Schnittstelle. Für Entwickler stellen sich damit Fragen wie: Lässt sich die neue Technik schon verwenden? Wie wirkt sie sich auf die Entwicklung aus und was kann man damit anstellen? Dem und weiteren Fragen widmet sich dieser zweiteilige Artikel.