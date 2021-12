.NET 6: neue Datentypen und Hot Reloading Vertagte Hochzeit Dr. Holger Schwichtenberg Die geplante Zusammenführung aller .NET-Varianten zu einem Strang hat Microsoft abermals verschoben. Aber .NET 6 lockt Entwickler dennoch mit zahlreichen neuen Funktionen und verbesserter Leistung.

iX-tract .NET 6 ist ohne die ursprünglich geplante Integration von Xamarin-Apps erschienen.

Die neuen Projektvorlagen zeigen sich prägnant, aber ohne bewährte OO-Muster.

Blazor-Apps lassen sich nun in Desktop-Anwendungen integrieren.

Die Klassenbibliothek bietet neue Datentypen und LINQ-Operationen.

Microsoft erlaubt sich seit Jahren den Luxus, drei verschiedene Implementierungen seiner .NET Runtime und darauf aufbauender Klassenbibliotheken und Anwendungsmodelle zu pflegen: das modulare .NET Core (für Windows, Linux und macOS), das Windows-basierte .NET Framework und das zugekaufte Xamarin (für Windows, Android, iOS, macOS; siehe Abbildung 1). Bereits die im November 2020 erschienene Version .NET 5.0 war als gemeinsamer Nachfolger der drei Varianten angekündigt.

Die Zusammenführung von .NET Framework, .NET Core und Mono/Xamarin soll erst 2022 stattfinden (Abb. 1).

Mit Hinweis auf die Pandemie vertagte der US-Hersteller die Zusammenführung zu „One .NET“ auf .NET 6. Hier sollten die Mono Runtime und die darauf aufbauenden Xamarin-Apps in den modernen .NET-Entwicklungszweig integriert werden (Abbildung 2). Auch neue Namen hat der Hersteller vergeben: Die plattformspezifischen Teile von Xamarin sollen fortan .NET for iOS und .NET for Android heißen. Der Nachfolger des Cross-Plattform-Produkts Xamarin Forms nennt sich mittlerweile .NET Multi-Platform App UI (.NET MAUI).