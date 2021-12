Data Storytelling: Daten effektiv, funktional und ästhetisch kommunizieren Es war einmal eine Datenanalyse Dr. Shirin Elsinghorst Datenzusammenhänge lassen sich besser verstehen, wenn sie visualisiert werden. Verknüpft man die Auswertungen mit einer Geschichte, prägen sich die Inhalte besser bei der Zielgruppe ein.

iX-tract Data Storytelling bezeichnet den Prozess, Ergebnisse aus Datenanalysen zielgruppengerecht aufzubereiten.

Es verbindet Data Science mit Kommunikation und Design.

Eine gute Geschichte kann leicht falsche Wahrheiten suggerieren. Deshalb besteht die Kunst von Data Scientists darin, unvoreingenommen vorzugehen und der Gefahr vorzubeugen, Korrelation mit Kausalität gleichzusetzen.

Data Storytelling kombiniert Aspekte von Data Science wie Datenanalyse und Statistik mit Elementen aus Kommunikationsforschung und Design (Abbildung 1). Es beschreibt damit die Kunst, Daten und aus Daten gewonnene Erkenntnisse so aufzubereiten, dass sie leicht zugänglich und greifbar werden. In der Regel gelingt dies am besten mit einfachen Tabellen und Abbildungen. Eine gute Abbildung erzählt eine Geschichte, die auch für Laien zu verstehen ist. Data Storytelling ist deshalb eng mit Datenvisualisierung verknüpft.

Mit den Abbildungen und den Geschichten, die sie erzählen, lassen sich Informationen und Erkenntnisse effektiv vermitteln. Gerade große Datenmengen und komplexe Analysemethoden sind ohne Visualisierung für die meisten Menschen schwer zu begreifen [1]. Grafische Darstellungen erleichtern es, evidenzbasiert zu agieren und Entscheidungen zu treffen [2].