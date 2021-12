Gigabytes Rack-Server R152-P30 mit 80 ARM-Kernen im Test Aufbruch Hubert Sieverding Lediglich 300 Watt nimmt Gigabytes 1U-ARM-Server R152-P30 mit seinen 80 Server-CPU-Kernen unter voller Benchmark-Last auf. Ist das der Aufbruch in ein neues Zeitalter?

iX-tract Noch sind Server mit ARM-Prozessoren selten. iX hatte Gelegenheit, einen zu testen.

Von Amperes ARM-CPU Altra Q80-30 abgesehen unterscheidet sich Gigabytes 1U-Server R152-P30 kaum von Single-Sockel-Maschinen der x86-Welt.

Bei der SPEC CPU2017 konnte das ARM-System teilweise sogar mit Dual-Sockel-Maschinen mit CPUs von Intel und AMD mithalten – bei geringerer Energieaufnahme.

Allerdings ist der Energiehunger nicht das einzige Kriterium für die Serverauswahl.

Milliarden Menschen tragen Systeme mit ARM-CPU in der Tasche oder am Handgelenk spazieren, doch Server mit dieser Prozessorarchitektur sind rar – zumindest im Westen. Ein solch seltenes Stück, nämlich den Rack-Server R152-P30 von Gigabyte mit 80 ARM-Kernen, stellte der Serveranbieter Happyware, ansässig vor den Toren Hamburgs, der iX-Redaktion per VPN zum Test zur Verfügung.

Damit die Begrifflichkeiten nicht zu sehr durcheinandergehen, vorab ein paar Klarstellungen: ARMv8-A beschreibt die RISC-Architektur, AArch64 den 64-Bit-Modus mit dem A64-Befehlssatz (siehe Artikel „Neuer Anlauf“ ab Seite 60). Neoverse N1 ist ein Serverprozessordesign mit Cortex-A76-Kern, beide entworfen von ARM Limited. Das superskalare Design sieht Sprungvorhersagen, Out-of-Order Execution, eine elfstufige Pipeline und 32 bis 128 Cortex-A76-Cores vor, aber kein Hyper-Threading. Diesen Entwurf hat Ampere Computing – um weitere Komponenten ergänzt – für seinen Prozessor Altra mit 32 bis 80 Kernen genutzt, den TSMC in Taiwan im 7-nm-Prozess fertigt. In den Startlöchern steht zudem der Altra Max mit 128 Kernen.