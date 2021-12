ARMs langer Marsch in die Serverwelt Neuer Anlauf Andreas Stiller Die ARM-Architektur eroberte dank kluger Lizenzpolitik und geringer Leistungsaufnahme schnell den Embedded- und Mobilphone-Markt. Weniger erfolgreich war die Architektur allerdings bislang im Servermarkt. Mit der neuen ARMv9-Architektur soll sich das ändern.

iX-tract Moderne ARM-Prozessoren versprechen eine hohe Leistung bei geringem Energieverbrauch.

Mit den Neoverse-Plattformen auf Basis der 64-bittigen ARMv8-Architektur entstanden erste vielkernige Serverprozessoren, die in der Cloud, aber auch im High-Performance-Computing erfolgreich sind.

Die neue AMRv9-Architektur bringt eine Vielzahl von Erweiterungen, die ARM-Prozessoren besser an die Erfordernisse von Servern anpassen sollen.

Eigentlich haben Sophie Wilson und Steve Furber von der britischen Heimcomputerfirma Acorn den ARM-Prozessor nur entwickelt, weil Intel zu stur war. Die US-Firma wollte den Briten partout keine Architekturlizenz geben, sondern nur fertige 80186/88-Chips, und so machten sich die Acorn-Entwickler eben selbst dran und schufen eine eigene energieeffiziente Architektur auf RISC-Basis, die ein für Echtzeitverarbeitung und Interaktivität optimiertes Interrupt-Konzept bot.

Mithilfe von Apple lagerten sie ein paar Jahre später die Prozessorentwicklung in eine eigene Firma ARM Ltd. aus und legten damit den bis heute vielleicht wichtigsten Grundstein für den Erfolg. Denn dieser besteht weniger in der Architektur als vielmehr im Vermarktungskonzept: Statt fertiger Chips verkauft man unterschiedlich gestaffelte Lizenzen für zahlreiche Prozessorarchitekturen und Peripheriechips, sodass sich die Lizenznehmer ihre Chips maßschneidern und um eigene Features erweitern können. Kunden können sogar eine Architekturlizenz erwerben, mit der sie die Prozessor- und Befehlssatzarchitektur nach Belieben verändern dürfen.