AD-Sicherheit: Angriffsspuren analysieren Aufgespürt Fabian Murer, Gregor Wegberg Das Windows-Ereignisprotokoll spielt eine zentrale Rolle beim Detektieren und Analysieren von Angriffen. Wie das Aufspüren typischer Angriffsmuster in Logs mithilfe frei verfügbarer Regeln geht, zeigt dieser Artikel am Beispiel einer Windows-Domäne.

iX-tract Um Angriffe zu entdecken und nachzuvollziehen, durchsuchen Sicherheitsexperten zahlreiche Logs, darunter die Windows-Ereignisprotokolle. Hilfreich sind dabei Sigma und Chainsaw.

Sigma ist ein generisches Format zur Beschreibung von Angriffen, die in Protokollen entdeckt werden können. Zahlreiche frei verfügbare Sigma-Regeln der Open-Source-Community können in Suchabfragen für unterschiedliche SIEM konvertiert werden.

Mit dem freien Werkzeug Chainsaw oder einem SIEM können Sigma-Regeln zum Aufspüren typischer und bekannter Angriffsmuster direkt in Windows-Ereignisprotokollen genutzt werden.

Für das Erkennen von Angriffen ist der sicherheitsrelevante Teil des Windows-Ereignisprotokolls, das Windows-Sicherheitsereignisprotokoll der Windows Domain Controller (DC), eine reichhaltige Informationsquelle. In ihm hält jeder Domänencontroller unter anderem erfolgreiche und fehlgeschlagene Anmeldeversuche fest. Große Unternehmen leiten solche Protokollereignisse an ein SIEM-System (Security Information and Event Management) weiter [1]. Es sammelt sicherheitsrelevante Protokolle zentral, schützt sie vor unautorisierten Änderungen und erlaubt die effiziente Suche in den Ereignissen sowie deren Auswertung. Mit gezielten Abfragen wird in den gesammelten Daten nach unerwünschtem Verhalten gesucht.

Diese Suchabfragen sind vergleichbar mit einem SQL SELECT für die Abfrage von Daten aus einer relationalen Datenbank. Eine solche Abfrage kann beispielsweise die Suche nach erfolglosen Anmeldeversuchen mit unterschiedlichen Nutzerkonten sein, die alle vom selben Gerät stammen. Das weist auf ein potenziell infiziertes Gerät hin, das dazu genutzt wird, sich unerlaubten Zugang zu Nutzerkonten zu verschaffen, zum Beispiel mit einem Password-Spraying-Angriff [2]. Unternehmen, die eine proaktive und fortlaufende Suche nach Angriffen anstreben, werden solche und andere Angriffsmuster mit Suchabfragen beschreiben und als Alarm im SIEM einrichten. Findet das SIEM während der Verarbeitung von Protokolldaten eine Übereinstimmung, löst es Alarm aus.