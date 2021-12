Die neue Jagd nach Daten Cookiekalypse Torsten Kleinz Das Geschäftsmodell der datengetriebenen Werbung hat sich ins Abseits manövriert. Manche wollen sie insgesamt abschaffen – und eine ganze Industrie sucht neue Datenquellen.

iX-tract Das Geschäft mit personalisierter, datengetriebener Werbung steht zunehmend in der Kritik.

Die Industrie bereitet sich auf das Post-Cookie-Zeitalter vor, aber noch fehlt ein probates Rezept, wie sich Datenschutz und personalisierte Werbung unter einen Hut bringen lassen.

Für Unternehmen gibt es derzeit wenig Alternativen zum Sammeln von Benutzerdaten.

Mein Mobilfunkprovider hat mir vor einiger Zeit eine SMS geschickt: Ich möge doch bitte meine E-Mail-Adresse hinterlegen, damit man mir künftig „alle vertragsrelevanten Informationen“ schicken könne. Was mich überrascht: Mein Provider schickt mir schon seit etlichen Jahren Rechnungen an meine E-Mail-Adresse. Ein Blick in das Kundenportal offenbart, was ich mir schon gedacht habe: Es gibt keinerlei Probleme mit meiner E-Mail-Adresse, aber ich habe nicht den neusten Datenfreigaben zugestimmt, mit denen der Provider persönliche Daten wie mein komplettes Bewegungsprofil monetarisieren will.

Die große Jagd nach den Daten

Solche Anfragen häufen sich zurzeit. Google zum Beispiel schickte mir mehr als ein Dutzend Nachrichten, dass ich ganz dringend mein Profil mit meinem Geburtsdatum ergänzen müsse. Ohne diese Angabe könne man schließlich das Suchmaschinendesign nicht an meinem Geburtstag anpassen. Und natürlich werde das Geburtsdatum auch genutzt, um mir personalisierte Werbung zukommen zu lassen.