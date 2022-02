Neural Rendering: maschinelles Lernen in der Computergrafik Maschinenbilder Gerhard Völkl Neuronale Netze helfen, künstlich erzeugte Bilder und Videos realistisch darzustellen. Mit diesen als Neural Rendering bezeichneten Verfahren kommen Machine-Learning-Methoden in die Computergrafik.

iX-tract Neural Rendering bezeichnet Verfahren, bei denen neuronale Netze an der Erstellung einer Grafik beteiligt sind. Bildanalyse und Bilderzeugung verschmelzen dabei.

Zu den Anwendungen gehören das Ersetzen eines Teils eines Bildes durch eine künstlich erzeugte Grafik, die Erzeugung extrem realistischer Computergrafiken, die Veränderung der Kameraperspektive oder das Erstellen einer 3-D-Grafik aus einem Foto.

Eines der Verfahren ist Deep Video Portraits, das einen Teil der Grafikpipeline ersetzt und realistisch aussehende Videos real existierender Personen erzeugt.

NeRF (Neural Radiance Fields for View Synthesis) packt den Szenengraphen in ein neuronales Netz.

Für die mit Computergrafik erzeugten realistischen Bilder in Filmen und Spielen braucht es viel Rechenleistung und Arbeitszeit von 3-D-Künstlern. Besser und kostengünstiger lassen sich die Bilderzeugungsalgorithmen mit maschinellem Lernen erstellen. Neural Rendering, ein neuer Zweig der Computergrafik, fasst viele Aktivitäten in diesem Bereich der Computergrafik zusammen. Er versucht, die lange bekannten Aufgabenstellungen in der Computergrafik mit neuen Ansätzen aus dem Bereich maschinelles Lernen zu lösen.

Eine der Anwendungen von Neural Rendering ist besseres Videoconferencing. Wünschenswert wäre, wenn alle Personen virtuell in 3-D an einem Konferenztisch sitzen könnten. Das geht heutzutage nur mit einem großen Aufwand an Hardware, wofür viele Kameras und Sensoren erforderlich sind. Ziel ist, mit einem Handy als Kamera und einer Brille als Display zum gleichen Ergebnis zu kommen. Was fehlt, ist die Software.