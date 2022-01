Neues Vertragsrecht zu digitalen Produkten Zum Schutz des Kunden Tobias Haar Für Verträge über digitale Inhalte und Dienstleistungen gilt seit Januar 2022 ein komplett neues Recht. Es erfasst auch Waren mit digitalen Elementen.

iX-tract Seit Januar 2022 gilt ein neues Gesetz für Verträge über digitale Produkte und Dienstleistungen, in dessen Zentrum nicht nur Verbraucherrechte stehen.

Es regelt Fragen der Mängelgewährleistung, der Aktualisierungs- und Informationspflichten und berücksichtigt spezielle Eigenheiten digitaler Geschäfte, etwa das Modell „kostenlos gegen Daten“ oder nutzerkreierte Inhalte.

Die neuen Regelungen greifen auch im B2B-Geschäftsverhältnis sowie zwischen Unternehmen und ihren Vertriebspartnern oder anderen Gliedern der Lieferkette.

Zum 1. Januar 2022 tritt die „umfassendste Reform des deutschen Schuldrechts, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat“ in Kraft: Es geht um ein neues Vertragsrecht für digitale Produkte. Genauer um das „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen“. Es handelt sich um ein Änderungsgesetz, das bestehende Gesetze novelliert und keine neuen einführt. Betroffen ist vor allem das Bürgerliche Gesetzbuch, kurz BGB, also das zentrale Gesetzeswerk für Fragen des Vertragsrechts. In erster Linie regelt es Verträge mit Verbrauchern. Die neuen gesetzlichen Vorgaben betreffen allerdings auch den B2B-Geschäftsverkehr.

§ 327 BGB führt eine neue Vertragsart ein. Er betrifft Verträge mit Verbrauchern über die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen (digitale Produkte) durch den Unternehmer gegen Zahlung eines Preises (siehe Kasten „Die Begrifflichkeiten des neuen Gesetzes“). Die neuen §§ 327 bis 327u BGB enthalten umfassende Regelungen etwa zu Fragen der Mängelgewährleistung, Aktualisierungspflicht, Änderungsverboten, Informationspflichten und Haftungsausschlüssen. Sie sind speziell auf digitale Produkte zugeschnitten.