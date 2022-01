Erfolgreich migrieren von Oracle zu EnterpriseDB Elefant im Datenbankladen Martin Gerhard Loschwitz Wer sich Oracle nicht länger leisten kann oder möchte, findet mit dem EnterpriseDB PostgreSQL Advanced Server (EPAS) eine kompatible Alternative für kleineres Geld. Damit eine Migration klappt, sollten Systemverwalter allerdings einige Dinge beachten.

iX-tract Der EnterpriseDB PostgreSQL Advanced Server (EPAS) ist sprachkompatibel zu Oracle und eignet sich mithin als guter Drop-in-Ersatz.

Unter der Haube besteht EPAS aus PostgreSQL, einer Schnittstelle für Oracle-Kompatibilität sowie einer Reihe zusätzlicher Werkzeuge, die Migration und Betrieb erleichtern.

Die richtige Strategie vorausgesetzt, klappt eine Migration von Oracle hin zu EPAS in den allermeisten Fällen.

Oracle, früher unangefochtener Branchenprimus, ist zwar immer noch teuer, aber nicht mehr unersetzlich. Das hat mehrere Gründe. Zunächst gilt Oracle heute anderen Datenbanken nicht mehr als haushoch überlegen. MariaDB und diverse andere MySQL-Abkömmlinge stehen längst im Ruf, für die meisten Anwendungen ebenso gut zu funktionieren wie das Vorbild. Hinzu kommt, dass sich Oracles Preispolitik in den vergangenen Jahrzehnten kaum geändert hat. Noch immer gilt: Wer das Original will, greift dafür tief in die Tasche. Volumenlizenzen für Großkonzerne bringen pro Lizenz zwar etwas Entlastung, sind dafür aber insgesamt so teuer, dass kleine Firmen sie sich kaum leisten können.

In immer mehr Unternehmen macht sich deshalb in Sachen Datenbank Wechselstimmung breit. Was in der Excel-Kalkulation des CFOs leicht aussehen mag, hat im Alltag des zuständigen Systemverwalters allerdings Potenzial für ein ausgewachsenes Horrorszenario. Denn eine Datenbank durch eine andere zu ersetzen – im besten Fall auch noch im laufenden Betrieb –, ist alles andere als eine einfache Übung. Es erfordert viel Vorbereitung, um die Gefahr von Fehlschlägen bestmöglich zu reduzieren. Dieser Artikel spielt die Migration von Oracle hin zu EnterpriseDB, einer kommerziellen PostgreSQL-Distribution, am konkreten Beispiel durch. Dabei geht es um die passenden Tools für die Aufgabe, die notwendigen Vorbereitungsschritte und auch um die Sicherheitsnetze, die den Admin auffangen, falls beim Migrieren etwas schiefgeht. Zuvor ist eine kurze Einführung in EnterpriseDB hilfreich.