Konferenzräume perfekt eingerichtet Alles an seinem Ort Moritz Förster Nicht nur wegen Corona sind bei Meetings immer häufiger einige Teilnehmer im Büro und andere per Video zugeschaltet. Entsprechend ausgestattete Konferenzräume mit passender Software erleichtern die Zusammenarbeit erheblich.

IX-TRACT Bei hybriden Meetings sitzt ein Teil der Nutzer im Konferenzraum, andere schalten sich aus der Ferne zu. Die Ausstattung für Präsentationen oder simple Videoanrufe gerät hier schnell an ihre Grenzen.

Zwar sollten alle Personen zu sehen sein, noch wichtiger ist jedoch, dass sie gut zu verstehen sind. Kleine Konferenzlautsprecher geraten schnell an ihre Grenzen.

Über Tablets lassen sich die Meetings steuern und planen. Ersteht man sie im Paket samt der Konferenzsoftware, erspart man sich einige Konfigurationsarbeit.

Videokonferenzen sind doch inzwischen Alltag, mag man meinen. Und beklagen, denn ein Dutzend briefmarkengroße Köpfe auf dem Notebook-Display mit quäkenden Stimmen aus dem eingebauten Lautsprecher sind nach wie vor keine kreativitätsfördernde Erfahrung. Dabei ist es gar nicht so schwer, einen Konferenzraum mit geschickt ausgewählter Hardware und passender Software so einzurichten, dass Meetings sowohl für die Teilnehmer vor Ort als auch für die per Video zugeschalteten Personen deutlich angenehmer werden. Und da künftig meist auf beiden Seiten mehrere Personen sitzen und vor allem gleichberechtigt agieren dürften, sollte man ihn direkt hybrid auslegen.

Nicht nur an die Kamera denken

Beim Wort Videokonferenzen denken viele zunächst ans Bewegtbild und steigen auch direkt hier in ihre Einkaufsplanung ein – doch ist dieses gar nicht so entscheidend. Selbstverständlich ist es hilfreich, das Gegenüber im Gespräch auch zu sehen, eine vollständig abgeschaltete Kamera zählt immerhin laut Umfragen zu den größten Ärgernissen bei Meetings. Vor Ort lässt sich leicht eine zentrale und weitwinklige Kamera von einem Hersteller wie Logitech aufstellen, die auch große Räume komplett erfasst. Bessere Modelle lassen sich an die Gruppengröße anpassen und verfügen über einen Autofokus. Die Qualität der Aufnahme und Übertragung ist jedoch zweitrangig. Entsprechend muss es nicht verwundern, dass die meisten Webcams am Laptop ihren Smartphone-Pendants lächerlich weit hinterherhinken. Am Ende zählt primär, dass sich das Auge an etwas festhalten kann, ansonsten ist es jedoch die Qualität und Stabilität der Audioübertragung, auf die es ankommt.

Klassische Präsentationen mit allen Teilnehmern vor Ort (links) und Videokonferenzen, bei denen alle Nutzer vor ihrem eigenen Rechner sitzen (Mitte), sind in den meisten Unternehmen Alltag. An hybriden Meetings (rechts) nehmen Nutzer sowohl aus dem Konferenzraum als auch aus dem Homeoffice teil – und sie stellen die Technik vor ganz neue Herausforderungen (Abb. 1).

Hinzu kommt: Zu viele Faktoren außerhalb der eigenen Kontrolle wirken bei hybriden Videokonferenzen als Flaschenhälse. Im Raum selbst mag die beste Kamera installiert sein, aber durch eine langsame Verbindung oder beim Cloud-Provider falsch skalierende Systeme kommt von der hohen Auflösung und den vielen Details beim Gegenüber ohnehin wenig an. Am besten achtet man in erster Linie darauf, dass alle Teilnehmer gut zu verstehen sind.

Anbieter wie Microsoft haben dies erkannt und wollen mit ihren Metaverse-Avataren einen neuen Weg gehen. Bei diesen handelt es sich um wie in Computerspielen generierte 3-D-Modelle der Nutzer, die anstelle der echten Konterfeis auf den Bildschirmen agieren. Dies soll Teilnehmer besser ins Gespräch integrieren, die keine Webcam haben oder einschalten wollen – gerade im beengten Homeoffice und der dort zu wahrenden Privatsphäre ein wichtiger Faktor. Gleichzeitig entlastet es bereits strapazierte Anschlüsse abseits der schnellen Firmennetze, denn so kann man schon eher spontan unterwegs per Smartphone an einem Meeting teilnehmen. Noch ist das Teams-Metaverse nicht für den produktiven Einsatz vorgesehen, aber man sieht schon jetzt: Außer einem brauchbaren Mikrofon sind keine besonderen Endgeräte mehr erforderlich.

Auch für jeden Teilnehmer eine eigene Kamera anzuschaffen, ist selten notwendig. Zoom zum Beispiel hatte Mitte 2021 eine neue Funktion vorgestellt, bei der die Software automatisch aus einer Aufnahme von drei Personen drei einzelne Übertragungen zaubert. Für externe Teilnehmer ist dies nur bei genauem Hinsehen von individueller Hardware zu unterscheiden. Statt mit einer Wand aus Gesprächspartnern konfrontiert zu sein, kann man mit allen Teilnehmern wie sonst auch kommunizieren. Dies reduziert nicht nur die Kosten für die Technik, sondern soll auch die Partizipation erhöhen.

Großer Fernseher oder ein Projektor

Bleibt noch die Frage der Präsentation: Hier stehen fest installierte Projektoren und Fernseher zur Wahl – auf einen Laptop sollte man bei mehr als einer Person im Raum nur im Notfall ausweichen. Auf den ersten Blick hat das TV die Nase vorn, denn knallige Farben, stärkerer Kontrast und vor allem die Leuchtkraft können auch neben hellen Fenstern überzeugen. Außerdem sind die Geräte deutlich preiswerter als Beamer. Jedoch spielen viele der Faktoren eine untergeordnete Rolle, ein gravierender Nachteil ist die limitierte Größe des Bilds. Müssen die Teilnehmer vor Ort Text lesen, gerät ein Fernseher schnell an seine Grenzen. Entsprechend sieht die Formel so aus: Kleine und helle Konferenzräume erhalten ein TV-Gerät, große und unter Umständen einfach abzudunkelnde hingegen einen Projektor.

Am einfachsten ist es, alle Komponenten in einem Paket zu erstehen, das optimal auf die Software des präferierten Anbieters ausgerichtet ist (Abb. 2). Logitech

Umso wichtiger ist der Ton. Zur Wiedergabe bietet sich wenigstens eine zentrale Soundbar an (siehe S. 42), der optional Satelliten zur Seite stehen. Für eine gute Aufnahmequalität verteilt man im Raum Mikrofone, die das System automatisch steuert. Kleinere Konferenzlautsprecher gibt es wahlweise als USB- und Bluetooth-Ausführung. Auf ihnen finden sich meist Mikrofone und Knöpfe zum rudimentären Steuern der Konferenz – stumm schalten, auflegen, Lautstärke regeln. Des Weiteren existieren größere All-in-one-Geräte, die neben den Lautsprechern und Mikrofonen eine Webcam umfassen. Auch diese lassen sich um Satelliten erweitern, was bei größeren Räumen auch notwendig ist.

Am besten weitgehend unsichtbar bleibt das Herzstück des Konferenzraums: Ein PC oder eine Appliance steuert die Hardware und stellt die Schnittstelle zur Software bereit, mit der die Nutzer interagieren. Unsichtbar bedeutet, dass das Gerät, soweit es geht, vorkonfiguriert ist. Zoom, Google und Microsoft bieten hierfür zum Beispiel spezielle Displays mit Touchscreens an, über die Verantwortliche ihr Meeting steuern können. Außerdem lassen sich darüber weitere Desktops im Raum freigeben. Alternativ kann die interne IT einen eigenen Rechner einrichten, auf dem die gewünschten Videokonferenzprogramme nebst lokalen Anwendungen und Webbrowser vorinstalliert sind. Ferner muss dieser in die Verwaltungssoftware eingebunden sein, damit Nutzer zu Beginn der Konferenz nicht umständlich nach dem richtigen Link suchen müssen. Generell ist ein solcher PC aufwendiger einzurichten und es liegt in der eigenen Verantwortung, ihn zu administrieren – aber er entspricht bei der Konfiguration sowie den Sicherheitsvorgaben exakt den eigenen Wünschen und ist potenziell preiswerter als das Komplettpaket.

Dem Konferenz-PC oder der Appliance stehen in vielen Fällen Laptops der Teilnehmer zur Seite – oder einer davon übernimmt die Rolle der Schaltzentrale. Hat der Moderator viel zu präsentierendes Material, das er in Echtzeit manipulieren will, kann sich das anbieten. Genauso kann ein zentrales System jedoch weitere Bildschirme zum Teilen freigeben. In jedem Fall müssen die Techniker zuvor die Verkabelung so planen, dass lokal die korrekten Anschlüsse zur Verfügung stehen: Ob man HDMI-, USB- und Ethernet-Kabel zuerst zum Rechner schickt oder zuvor in einem Hub bündelt, hängt letztlich davon ab, wie die Komponenten im Raum verteilt sind. Für Laptops bietet sich ein simples USB-C-Dock auf dem Tisch an. Besonders komfortabel funktioniert das mit einem System wie Logitechs Swytch: Der komplette Kabelsalat verschwindet unterm Tisch und der Anwender bekommt ein einziges Kabel mit mehreren Steckern zum flexiblen Verbinden seines Notebooks präsentiert.

Besser per Webapplikation

In manchen Fällen setzt die Meetingsoftware eine auf dem lokalen Rechner installierte Clientapplikation voraus (siehe S. 52). Das ist umständlich, weil auch sie installiert und gewartet werden muss. Alternativ offerieren manche Anbieter vorkonfigurierte Komplettpakete, bei denen es sich häufig dennoch um schlichte Standardhardware handelt – da bleibt es eine Geldfrage, wie wichtig der IT die eigene Stressreduktion ist. Absolut lässt sich die aber ohnehin nicht erreichen. Umso praktischer ist es, dass viele Anbieter bereits auf reine Webapplikationen umgestiegen sind, dann steht auch spontanen Konferenzen nichts im Weg.

Manche Hardwarehersteller wie Logitech bieten eine separate Admin-Umgebung für ihre Geräte, die insbesondere bei einem individuell eingerichteten Set-up sinnvoll ist. Für die Software steht stets eine dedizierte Managementkonsole bereit, in der sich der technische Zustand und die Auslastung des Dienstes überwachen lassen. Im As-a-Service-Fall kommt hier ein Kostenmonitoring zu gebuchten Nutzern und Instanzen hinzu. Besonders praktisch ist eine Integration in die Nutzerverwaltung des Unternehmens, die aber nicht in jedem Fall vorgesehen ist. Bezieht die IT diese aus der Cloud, zum Beispiel von Microsoft, Amazon oder Google, ist diese Verknüpfung mit wenigen Klicks erstellt. Dokumente im gemeinsamen Storage-Bereich stehen anschließend ebenfalls direkt zur Verfügung und lassen sich in vielen Fällen auch im Meeting bearbeiten.

Ebenso komfortabel geht in diesen Fällen die Verbindung mit Planungsanwendungen vonstatten: Liegt der Kalender bereits bei Google und setzt man ohnehin schon Gmail ein, muss man sich um eine weitere Integration kaum kümmern. Auch andere Anbieter können jedoch aufs interne Backend zugreifen, damit schon vor dem Start einer Konferenz alle Teilnehmer zum Beispiel eine E-Mail samt Link, Konferenzraumnummer und Termin erhalten haben. Auf Hardwareseite offerieren viele Hersteller Tablets, die interaktiv vor der Tür anzeigen, ob und wann ein Raum belegt ist. Ersteht man diese im Paket, sind sie bereits vorkonfiguriert – genauso lassen sich die passenden Apps aber auf einem herkömmlichen Android-Gerät installieren.

Whiteboards gibt es nicht nur physisch oder virtuell, auch hier bietet sich ein hybrider Ansatz an (Abb. 3). Logitech

Eine weitere Besonderheit hybrider Meetings ist das Whiteboard. Bei einer schnöden Präsentation mag der geteilte PowerPoint-Bildschirm genügen, aber zum gemeinsamen Planen bietet sich die interaktive Variante an. Hierbei stehen drei Schreibtafeln zur Auswahl: die echte, die virtuelle und die Mischung. Bei ersterer richtet man eine Webcam passend aus, was schnell geht und technisch simpel ist. Der Nachteil besteht darin, dass eine Person im Raum Anweisungen der entfernten Teilnehmer entgegennehmen muss. Folglich offerieren Entwickler meist eine ins Meeting integrierte Applikation, in der sich Folien – wie Office-Dateien in Microsoft 365 – gemeinsam bearbeiten lassen. Das Ergebnis lässt sich auf Wunsch exportieren, um es anschließend weiter verwenden zu können. Ist beides gewünscht, bietet sich ein System wie Logitech Scribe an. Auch hier handelt es sich um eine Webcam, die aber Schrift und Marker automatisch erkennt und das Ergebnis ebenfalls selbsttätig in ein Dokument umwandeln kann.

Fazit

Gute Videokonferenzen sind also alles andere als Alltag. Mit der Wahl einer beliebten Applikation und teurer Hardware ist es nicht getan. Vielmehr sollten Administratoren von Beginn an wissen, ob ein Konferenzraum auf klassische Präsentationen oder hybride Meetings ausgerichtet sein soll. Die Wahl des korrekten Anbieters hängt primär hiervon und sekundär von der bereits vorhandenen Collaboration-Suite von Microsoft oder Google ab. Bezieht man diese bereits aus der Cloud, spricht nur wenig gegen ein fertiges Paket aus Applikationen und Geräten, bei dem man nur noch die Komponenten miteinander verbinden muss – sofern nicht sogar das ein externer Techniker übernimmt. Der große Unbekannte im Raum ist jedoch das Metaverse: Setzt sich Microsofts und Facebooks Zukunftsvorstellung der hybriden Zusammenarbeit durch, könnte einmal mehr Software viel teurer Hardware den Rang ablaufen. (fo@ix.de)