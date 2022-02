Prozessoptimierung mit digitalen Zwillingen Besser im Doppelpack Daniel Lehner Digitale Zwillinge sind das virtuelle Abbild physischer Geräte. Diese verknüpfen sie mit verschiedenen Anwendungen. Dabei dienen sie als einheitliche Schnittstellen und ermöglichen so die Prozessoptimierung im Industrial Internet of Things.

iX-tract Das Internet of Things verknüpft sehr viele Geräte miteinander. Besonders in der Produktion eröffnet das neue Möglichkeiten.

In der industriellen Produktion kommen dabei digitale Zwillinge zum Einsatz: virtuelle Abbilder von Objekten der realen Welt, die mit diesen Daten austauschen und steuerbar sind.

Digitale Zwillinge bringen Ordnung ins Chaos und dienen als einheitliche Schnittstelle zwischen Anwendung und physischen Objekten. Das macht sie nützlicher als übliche Automatisierungen und eröffnet bessere Möglichkeiten der Prozessoptimierung.

Bei der Vernetzung von Geräten über das Internet äußert sich in der Industrie 4.0 ein wachsender Erfolg. Immer mehr Geräte kommunizieren mit dem industriellen Internet der Dinge (IIoT), in der industriellen Fertigung liefern Werkstücke, Produkte und Produktionsstätten mittlerweile in sämtlichen Stufen des Produktionsprozesses Daten über sich selbst und ihre Umgebung.

In der Theorie sind die Anwendungsmöglichkeiten dieser Daten nahezu grenzenlos: Sie können Unternehmen helfen, immer mehr Güter in immer kürzerer Zeit zu produzieren. Die computergesteuerte Auswertung gemessener Daten durch maschinelle Lernverfahren erlaubt es, die Wartungsbedürfnisse und das Auftreten von Fehlern zu berechnen, um Stehzeiten in der Produktion zu vermeiden. Simulationen und metaheuristische Suchverfahren helfen dabei, Produktionsanlagen optimal auszunutzen.