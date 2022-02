Welche Alternativen zu CentOS Admins haben Heimatlos Martin Gerhard Loschwitz Seit Anfang dieses Jahres dient der einstige RHEL-Klon von Red Hat nur noch als Testdistribution für künftige RHEL-Features. Doch es gibt für CentOS-Nutzer durchaus Alternativen – mit Liberty Linux sogar von SUSE.

iX-tract CentOS war über viele Jahre ein bugkompatibler Klon von Red Hat Enterprise Linux – doch seit Anfang des Jahres nutzt Red Hat CentOS als Staging-Distribution für RHEL.

Bestehende CentOS-Systeme bekommen aus CentOS künftig keine Updates mehr, was in Sachen Compliance und Sicherheit ein großes Risiko bedeutet.

SUSE arbeitete gut informierten Quellen zufolge an einem eigenen RHEL-Klon, besann sich dann aber anders und legt nun ein Supportangebot für bestehende CentOS-Systeme auf.

Mehrere Hersteller und Projekte springen CentOS-Admins zur Seite: Dienstleister, die weiterhin CentOS-Updates sowie Support für die Distribution liefern wollen und Ersatzdistributionen.

Für die Admins bestehender CentOS-Systeme ist guter Rat teuer seit Red Hats Entscheidung, CentOS künftig nicht mehr als RHEL-Klon, sondern als Staging-Distribution für RHEL zu entwickeln. Sie mussten sich zügig nach Alternativen umsehen, doch das ist leichter gesagt als getan: Wer einen großen Zoo von CentOS-Maschinen hat, stellt diesen schließlich nicht mal eben auf eine andere Distribution um – und schon gar nicht ohne Unterbrechung im Betrieb. Relativ schnell war deshalb absehbar, dass sich aus der Community heraus Alternativen entwickeln würden. Dieser Artikel wagt eine Bestandsaufnahme, an deren Beginn eine Firma steht, mit der viele dort wohl gar nicht gerechnet hätten: SUSE.

SUSE Liberty Linux: Was denn jetzt?

Gerüchten zufolge hatte SUSE Pläne für ein Produkt, das verprellte CentOS-Nutzer ansprechen sollte. Unter dem Projektnamen Liberty Linux baue der Distributor demnach an einem RHEL-Klon, der feature- und bugkompatibel zu CentOS sein sollte. Auch wenn es witzig klingt, ist die Kompatibilität mit bestehenden Fehlern in Distributionsklonen ein relevanter Faktor: Sie sorgt dafür, dass die Kopie dieselben Workarounds verträgt wie das Original. Lediglich in einem Punkt sollte sich Liberty Linux von CentOS unterscheiden: Der Plan war offensichtlich, CentOS auf Basis des Kernels von SUSE Linux Enterprise (SLE) zu entwickeln, ähnlich wie Oracle, das ebenfalls einen CentOS-Klon mit eigenem Kernel erstellt. Und technisch ist das Konzept durchaus stimmig – denn in Form des Open Build Service (OBS) verfügt SUSE über ein komplettes Framework für das Bauen von RPM-Paketen, mit dem die RHEL-Source-RPMs schnell zu kompilieren wären. Angereichert um optionalen kommerziellen Support hätte ein Schuh aus dem Produkt werden können.