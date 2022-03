Microservices effizient mit Tilt entwickeln Tilt up! Mario-Leander Reimer Das Open-Source-Tool Tilt stellt eine Entwicklungsumgebung für das Kubernetes-Deployment bereit. Es automatisiert die einzelnen Schritte der Microservices-Entwicklung und macht sie effizienter.

Das Kommandozeilenwerkzeug Tilt ähnelt in seiner Kernfunktion Skaffold [1]. Beide Tools übernehmen die nötigen Schritte bei der Entwicklung Cloud-nativer Anwendungen und Microservices vom Quellcode bis zur lokal lauffähigen Anwendung. Tilt verfolgt jedoch einen anderen Ansatz: Statt die Schritte deklarativ per YAML-Syntax zu beschreiben, verwendet es die imperative Sprache Starlark, einen speziellen Python-Dialekt mit Schwerpunkt auf Konfigurationsaufgaben. Die Definition der Schritte ist dadurch kompakter und auch komplexe Abläufe lassen sich einfach per Code umsetzen.

Das Installieren auf dem Entwickler-PC ist schnell erledigt. Tilt stellt für alle gängigen Plattformen und Betriebssysteme ein Shellskript für die Installation bereit. Auch das manuelle Installieren per Download des Binary von der GitHub-Releaseseite des Projektes ist möglich. Zusätzlich ist Tilt auch in Paketmanagern wie Homebrew, Scoop oder asdf verfügbar. Lediglich eine lokale Docker-Installation, das kubectl-Tool und ein erreichbarer Kubernetes-Cluster sind Voraussetzung.