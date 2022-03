Hybride Apps: von der Windows-Anwendung ins Web mit Blazor Desktop Modernisierungshelfer Dr. Holger Schwichtenberg Blazor Desktop ermöglicht die Integration moderner Webanwendungen in klassische Windows-Desktop-Programme. Da es keine Sandbox gibt, können Blazor-Anwendungen auf alle Ressourcen und Programmierschnittstellen zugreifen.

iX-tract Blazor Desktop ermöglicht hybride Windows- und Webanwendungen.

Mögliche GUI-Frameworks für die Rahmenanwendung sind Windows Forms und WPF; beide Anwendungsteile laufen im gleichen Prozess und gleichen Thread.

Es gibt keine Sandbox und daher unlimitierten API- und Ressourcenzugriff.

Blazor Desktop erlaubt, schrittweise eine Windows-Anwendung zum Browser zu migrieren.

Microsoft spricht mit seiner neuesten Blazor-Variante mit dem Zusatz „Desktop“ Entwickler von Windows-Desktop-Anwendungen an, die mit Windows Forms oder Windows Presentation Foundation (WPF) programmieren. Microsoft will dieser Zielgruppe ermöglichen, Anwendungen schrittweise zu modernisieren.

Mit Blazor Desktop programmieren Entwicklerinnen und Entwickler eine hybride Anwendung mit einer Mischung aus nativer Rahmenanwendung und Weboberfläche mit HTML und CSS. Platzhirsch in diesem Markt ist Electron von GitHub. Während bei Electron die Rahmenanwendung auf Node.js basiert und damit – ebenso wie die eingebettete Webanwendung – JavaScript oder TypeScript verwendet, arbeiten Entwickler in Blazor Desktop komplett mit .NET und C#.