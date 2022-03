IT-Grundschutz-Kompendium 2022 mit neuen Bausteinen Massiv erweitert Ronny Frankenstein In der Version 2022 des IT-Grundschutz-Kompendiums hat das BSI viele Bausteine neu aufgenommen, unter anderem zu Systemmanagement, Fernwartung, Container und Gebäudemanagement.

iX-tract In der neuen Edition der IT-Grundschutz-Kataloge hat das BSI sieben Bausteine ergänzt.

Erfreulicherweise gibt es bei den vorhandenen Bausteinen nur wenige redaktionelle und strukturelle Änderungen.

Pandemiebedingt haben viele nach ISO 27001 auf der Basis von BSI-IT-Grundschutz zertifizierte Unternehmen die aktuellen Editionen nur zögerlich umgesetzt.

Eine rasche Anwendung der neu erschienenen Edition bietet eine Möglichkeit, wieder aufzuholen. Mindestens sollten die gültigen Prüfgrundlagen beachtet werden.

Die 2022er-Edition der IT-Grundschutz-Kataloge des BSI liefert dieses Jahr mit sieben neuen Bausteinen besonders viel Zuwachs. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Zahl der inhaltlichen Änderungen bei bestehenden Bausteinen viel geringer – ein gutes Zeichen für die praktikable Stabilität und Nutzbarkeit. Zwar gab es in vierzehn Bausteinen inhaltliche Änderungen, aber in nur geringem Umfang. Ein Baustein wurde umbenannt und ein weiterer umbenannt und erweitert. Beide verblieben jedoch in der bisherigen Schicht. Traditionell veröffentlicht das BSI dazu eine Mindmap, die den Anwendern einen schnellen Überblick über die Änderungen verschafft (siehe ix.de/zb3c). Dieser Artikel stellt wichtige Aspekte der neuen Bausteine im hinteren Teil vor.

Auch wenn die 2022er-Edition aus Sicht des Autors eine besonders lohnenswerte Ausgabe ist, vermissen einige Anwender dennoch die Hinweise zu Windows Server jünger als Version 2012. Hier ist aber Besserung in Sicht: Der Baustein „SYS.1.2.3 Windows Server 2019“ ist bereits als fast finale Version auf der Webseite des BSI abrufbar. Und auch für das im Behördenumfeld weitverbreitete Thema Verschlusssachen (VS) nebst korrektem Umgang damit steht ein weiterer Baustein für die nächste Ausgabe an, wie eine frühe Version an gleicher Stelle bereits signalisiert (siehe ix.de/zb3c).