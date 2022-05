Besserer C#-Code mit Fluent APIs Von Thomas Schröter Fluent APIs sind ein Konzept, das die Umsetzung von Clean-Code-Paradigmen erlaubt. In C# lassen sie sich mit den Erweiterungsfunktionen sauber implementieren und führen so zu robuster, wartungsfreundlicher und fehlertoleranter Software.

iX-tract Das Konzept der Fluent APIs führt zu robustem, selbsterklärendem, leicht wartbarem Code.

Eine Fluent API setzt einfache, zweckorientierte Grammatiken um, erlaubt Methodenverkettung und besitzt selbsterklärende Methoden.

Die Abfragesprache LINQ oder das Interface der StringBuilder -Klasse sind Beispiele für Fluent Interfaces in C#.

-Klasse sind Beispiele für Fluent Interfaces in C#. Mittels C#-Erweiterungsfunktionen gelingt es, Fluent APIs auch für eigene Softwareprojekte umzusetzen.

Fluent Interfaces sind ein probates Mittel, um APIs in komplexen Softwaresystemen zu strukturieren. Sie nehmen Programmierer an die Hand, indem sie klare, gut verständlich benannte Methoden anbieten und eine einfache Grammatik fördern (siehe ix.de/zg72). Ein so geschriebener Code ist selbsterklärend, robust, fehlertolerant und erfüllt die Konventionen der Clean-Code-Entwicklung. Zudem ist das Programm klar strukturiert, gut lesbar und wartungsfreundlich.