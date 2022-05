Ceph in Kubernetes mit Rook verwalten Von Martin Gerhard Loschwitz Auch Admins mit Ceph-Erfahrungen müssen sich umgewöhnen, wenn sie Ceph mit Kubernetes containerisieren, denn dann übernimmt der Kubernetes-Operator Rook weitgehend die Kontrolle.

iX-tract Admins müssen den Zustand eines Ceph-Clusters anhand weniger Parameter prüfen können, auch wenn Rook als Übersetzerschicht zwischen Kubernetes und Ceph im Einsatz ist.

Für die Zustandsanalyse eines Ceph-Clusters stehen Admins in Rook grundsätzlich dieselben Werkzeuge zur Verfügung wie ohne. Die Unterschiede liegen in der Art ihres Aufrufs.

Auch für administrative Tätigkeiten wie das Erweitern oder Verkleinern eines Clusters müssen Admins den „Rook-Weg“ nutzen, damit sie nicht den von Rook bereitgestellten Automatismen in die Quere kommen.

Auch ein in Rook ausgerolltes Ceph lässt sich mit Werkzeugen wie Prometheus überwachen – einige Komponenten bringt der Cluster dafür sogar selbst mit.

Rook rollt einen Ceph-Cluster in Kubernetes so aus, dass der von Ceph verwaltete Storage durch Container dynamisch nutzbar ist. Der erste Teil dieses Tutorials hat die technischen Vorbereitungen beschrieben und erklärt, wie sich Ceph in einen blanken Kubernetes-Cluster pflanzen lässt. Der zweite Teil zeigt, wie Admins den Zustand eines von Rook verwalteten Ceph-Clusters erkennen, wie sich der Cluster erweitern und verkleinern lässt und welche Monitoringwerkzeuge zur Verfügung stehen. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit alltäglichen Zipperlein eines Ceph-Clusters und erläutert, wie Admins zum einen auf sie reagieren und zum anderen Vorkehrungen treffen können, damit sie gar nicht erst kritisch werden.