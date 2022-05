Forensik und Logging im Azure AD

Von Fabian Murer

Ransomware-Angriffe verdanken ihren Erfolg in der Regel einem kompromittierten Active Directory – so weit, so bekannt. Vergessen wird allerdings häufig der Anteil, den das Azure Active Directory daran hat. Um Datenspuren hier zu analysieren und Vorfälle auszuwerten, bedarf es spezieller Kenntnisse.