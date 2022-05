Apache: Community vor Code Von Isabel Drost-Fromm Die Open-Source-Projekte der Apache Software Foundation rücken die Gemeinschaft der Entwickler in den Fokus. Nur so gelingt die Zusammenarbeit global verteilter Teams auch langfristig.

iX-tract Mehr als 8200 Committer aus unterschiedlichen Regionen der Erde sind in Open-Source-Projekten der Apache Software Foundation aktiv.

Die verteilte, asynchrone und zeitunabhängige Zusammenarbeit ist dabei von zentraler Bedeutung, das Ziel ist es, für jedes Projekt eine dauerhaft engagierte Community zu gewährleisten.

Technisch arbeiten Apache-Projekte meist nach wie vor sehr viel mit Mailinglisten, die vor allem zur Unabhängigkeit und Langlebigkeit der Archive beitragen.

Dennoch ist auch der persönliche Austausch wichtig. Er erleichtert auch die spätere verteilte Kooperation.

Projekte, in denen Menschen aus Australien, Japan, China, Indien, der EU, den USA, aus Kanada und Brasilien auf ein gemeinsames Ziel hin zusammenarbeiten – und das, ohne von Grenzen zwischen Unternehmen, Staaten oder Zeitzonen eingeschränkt zu sein. In den Projekten der Apache Software Foundation (ASF) ist das seit Jahrzehnten nicht nur die Norm, sondern sogar eines der Ziele: Projekte sollen möglichst unabhängig von Corporate- oder Organisationseinflüssen bleiben. Aktuell beheimatet die ASF mehr als 300 Projekte, die von 8200 Committern gepflegt werden (siehe Abbildung). Die Foundation selbst wird von 850 Mitgliedern vorangebracht.

Die mehr als 300 Top-Level-Projekte von Apache. 37 weitere Projekte stehen noch am Anfang und befinden sich deshalb im Apache Incubator. Apache Software Foundation

Das, was dabei entsteht, sind Open-Source-Projekte, die auf Langlebigkeit ausgerichtet sind. Apache legt viel Wert auf „Community over Code“ – mit dem Ziel, immer mehr als eine Person als Unterstützer von Projekten zu etablieren. Projekte, die weniger als drei Maintainer – Project Management Committee (PMC) Members – haben, werden in den Apache Attic, die Rumpelkammer für nicht mehr aktiv gepflegte Projekte, verschoben und damit archiviert (Apache Attic unter ix.de/zraf). So können auch die Nutzer der entsprechenden Projekte leicht erkennen, dass keine Weiterentwicklung mehr stattfindet.