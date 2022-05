IBM IBMs nächste Mainframe-Generation z16 Von Berthold Wesseler Ende Mai kommt IBMs sechzehnte Mainframe-Generation auf den Markt. Deren neuer Telum-Prozessor verspricht zukunftsweisende Fähigkeiten.

iX-tract IBMs jüngste Mainframe-Generation z16 nutzt den neuen Telum-Prozessor mit teils virtueller Cache-Architektur.

Ein im Chip integrierter KI-Beschleuniger eröffnet neue Möglichkeiten für die Echtzeitanalyse von Transaktionen.

Mit gitterbasierter Kryptografie verspricht die z16 Schutz auch vor zukünftigen Bedrohungen der Datensicherheit.

Auf dem z16Day präsentierte IBM die sechzehnte Generation der „z“ genannten Großrechnerarchitektur mit dem Designziel Zero Downtime. Sie führt eine lange Tradition fort: Schon seit IBM 1964 ihren ersten Mainframe in /360-Architektur auf den Markt brachte, folgen alle drei bis vier Jahre verbesserte Nachfolger. Und die z17 ist bereits in Arbeit.

Die jetzt präsentierte z16 basiert auf dem brandneuen Telum-Prozessor und bietet laut Hersteller zunächst die üblichen Verbesserungen im Preis-Leistungs-Verhältnis. So bescheinigt IBM seinem Flaggschiff im Vergleich zur Vorversion durchschnittlich 17 Prozent mehr Leistung. Darüber hinaus stellte Ross Mauri, General Manager für das Systemgeschäft, auf einer Pressekonferenz – ohne groß auf technische Details einzugehen – die beiden wichtigsten Neuerungen vor: KI-Inferencing innerhalb von Transaktionen in großem Maßstab und die branchenweit ersten Quantensicherheitsfunktionen zum Schutz von Kundendaten.