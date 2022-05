MEF 70 – ein Standard für SD-WAN Von Mathias Hein Software-defined WAN senkt Verbindungskosten und bringt die Standortvernetzung ins Cloud-Zeitalter. Doch Anforderungen, Begriffe und Funktionsweise zu verstehen ist schwierig, da jeder Anbieter sein eigenes Süppchen kocht. Abhilfe schafft der Standard MEF 70.

iX-tract SD-WAN steuert Anwendungsdaten über unterschiedliche Netzwerkverbindungen und ersetzt oder ergänzt so die herkömmliche Standortvernetzung.

Der Standard MEF 70 spezifiziert hersteller- und implementierungsunabhängig Eigenschaften und Funktionsweise von Software-defined WAN (SD-WAN).

Eine einheitliche Terminologie erleichtert den Vergleich von Anbietern und die Definition von Service-Level-Agreements.

MEF 70 beschreibt darüber hinaus typische Anwendungsfälle von SD-WAN und die dazugehörigen Anforderungen an die Systemarchitektur.

SD-WAN ist angetreten, die Komplexität von Wide Area Networks inklusive Konfiguration, Management und Optimierung zu vereinfachen. Weil es sich hier um eine herstellerübergreifende Technik handelt, findet sich am Markt eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme mit eigener Terminologie, was die Vergleichbarkeit erschwert und sogar oft beim Verständnis der SD-WAN-Konzepte selbst hinderlich ist. Sowohl Provider als auch Kunden brauchen also ein standardisiertes Regelwerk, das Missverständnisse bei der Implementierung zu vermeiden hilft. Das MEF (früher Metro Ethernet Forum) hat als unabhängige Branchenvereinigung mit MEF 70 einen globalen, herstellerunabhängigen Standard erarbeitet, der SD-WAN-Services inklusive ihrer Attribute definiert. Der Beitrag beschreibt die wichtigsten Grundlagen der MEF-Standardisierung und erläutert beispielhaft wesentliche Anwendungsfälle. Dabei hilft er auch dabei, Komponenten und Funktionsweise von SD-WAN besser zu verstehen.

Der Standard MEF 70 ist Teil des MEF 3.0 Global Services Framework und definiert die grundsätzlichen Anforderungen an einen anwendungsorientierten WAN-Verbindungsdienst, das Overlay, der mithilfe von Richtlinien festlegt, wie Anwendungsströme über mehrere Underlay-Netze geleitet werden, unabhängig von der Underlay-Technik oder den Dienstanbietern, die sie bereitstellen. MEF 70 definiert insbesondere die Dienstattribute, die das nach außen sichtbare Verhalten eines SD-WAN-Dienstes aus Sicht des Teilnehmers beschreiben, die Regeln für die Behandlung des Datenverkehrs, wichtige technische Konzepte wie ein SD-WAN UNI oder SD-WAN-Edge sowie virtuelle Tunnelverbindungen, Endpunkte für virtuelle SD-WAN-Verbindungen und Underlay-Konnektivitätsdienste. Für Teilaspekte und Ergänzungen, etwa Sicherheit oder API-Programmierung, hat das MEF weitere Standards entwickelt (siehe Kasten „Weitere MEF-Standards im SD-WAN-Umfeld“).