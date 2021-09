Inhaltsverzeichnis 10 Echtfotobücher im Test: Edler Look dank Layflatbindung Zwischen 20 und 50 Euro Einzelbesprechungen Fazit Hintergrund: Verwendete Testcharts Tabelle Artikel in c't Fotografie 5/2021 lesen

Neben Wanddrucken sind besonders Fotobücher bei Fotografen beliebt. Der Grund ist simpel. Die eigene Arbeit lässt sich auf angemessene und edle Weise vorzeigen. Und dies in vielen verschiedenen Umfeldern, denn ein Fotobuch kann man einfach transportieren und zeigen, egal ob im Fotoclub, bei Familientreffen, Freunden oder zur kritischen Beurteilung mit Profis auf Fotomessen.

Doch wo bekommt man das beste Fotobuch für solche Zwecke? Um das herauszufinden, haben wir zehn Anbieter genauer unter die Lupe genommen:

Cewe

fotobuch.de

myfujifilm

Happy Foto

Lidl

myphotobook

myposter

posterXXL

Saal Digital

Whitewall

Konzentriert haben wir uns dabei auf Echtfotobücher, da der einfache Digitaldruck gerade die schönsten Bilder oft nicht aussagekräftig repräsentiert. Ein weiteres Kriterium ist die Layflat-Bindung. Sie sorgt dafür, das auch ein Panorama doppelseitig ohne Verluste in der Bildmitte zur Geltung kommt, vom Gruppenfoto auf der Hochzeit bis hin zur detaillierten Landschaftsaufnahme. Selbst kritische Motivteile können so mittig platziert werden, symmetrische Aufnahmen wie sie beispielsweise in der Architekturfotografie häufig vorkommen, entfalten in solchen Formaten ihr volles Potential.