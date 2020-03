Inhaltsverzeichnis 13,3-Zoll-Notebook HP Spectre x360 13 mit OLED-Bildschirm Windows-Anpassungen

Webcam-Schalter Fazit und Testtabelle Artikel in c't 6/2020 lesen

Die ersten Notebooks, in denen anno 2016 OLED-Bildschirme zum Einsatz kamen, waren kompakte 13,3-Zoll-Notebooks, doch sie verschwanden allesamt nach nur einer Gerätegeneration vom Markt. Dies lag dem Vernehmen nach weniger an befürchteten Qualitätseinbußen durch Einbrenneffekte – solche konnten wir in einem Nachtest nach drei Jahren nicht feststellen – , sondern vielmehr an einer schlechten Verfügbarkeit: Für Notebooks geeignete Panel-Größen konnte (und kann) nur Samsung liefern, und die Koreaner konzentrierten sich angesichts der damals hohen Nachfrage wohl lieber auf Smartphone-OLEDs.

Mittlerweile hat nicht nur der Smartphone-Markt eine Sättigung erreicht, sondern es wurden auch neue OLED-Fabriken aus dem Boden gestampft. Beides entspannt die Lage, sodass es wieder Kapazitäten für Notebooks gibt. In sämtlichen aktuell erhältlichen 15,6-Zoll-Notebooks mit OLED-Bildschirmen stecken schon Samsung-Panels; im zweiten Schritt sind nun wieder 13,3-Zöller dran. Den Anfang macht das HP Spectre x360 13, ein kompaktes Edel-Notebook mit 360-Grad-Scharnieren, 1,2 Kilogramm Gewicht und bis zu 11 Stunden Akkulaufzeit.

Windows-Anpassungen

Sein 13,3-Zoll-Bildschirm zeigt eine 4K-Auflösung, hat also praktisch unsichtbar kleine Pixel (332 dpi). Adleraugen werden mit der Windows-Skalierungsstufe von 200 Prozent froh, was effektiv Full-HD-großen Icons und Schriften entspricht. Ab Werk sind für unseren Geschmack zu grobe 300 Prozent eingestellt (1280er-Äquivalent) – aber es gibt ja auch noch Stufen dazwischen, die man nach persönlicher Präferenz auswählen kann. Falls jemand ein feines Raster in gleichmäßigen Farbflächen erspähen sollte: Dieses stammt von der Digitizer-Schicht für den mitgelieferten Stift. Er erlaubt präzisere Eingaben, als dies mittels Finger auf dem Touchscreen möglich ist. Der Bildschirm deckt den DCI-P3-Farbraum vollständig ab.