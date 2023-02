Inhaltsverzeichnis 2-Bay-NAS: Zwei ähnliche x86-Netzwerkspeicher von QNAP im Vergleich IOPS-Turbo Fazit Artikel in c't 6/2023 lesen

QNAPs Neulinge sollen in kleinen und mittleren Unternehmen Daten speichern und sie variieren minimal: Das TS-253E hat zwei Bildschirmanschlüsse, das TS-264 nur einen, aber dafür einen PCI-Express-Slot für eine Hardwareerweiterung. QNAP verspricht, dass das Modell 253E bis 2029 erhältlich ist und unterstützt wird, das 264er soll mit einem optionalen Edge-TPU-Modul per künstlicher Intelligenz Bilder erkennen, etwa bei der Videoüberwachung. Beide laufen mit QNAPs NAS-Betriebssystem QTS, das viele in Firmen gewünschten Funktionen enthält, über Add-ons erweiterbar ist und sich leicht per Browser-Assistent einrichten lässt.

Ihre sehr ähnlichen Intel-Prozessoren aus der 2021er-Generation lassen es vermuten, die Messergebnisse bestätigen: Die beiden NAS liefern fast die gleiche Leistung. Die mit openssl gemessene Verschlüsselungsgeschwindigkeit korreliert mit der Integer-Performance. Bei der WireGuard-Chiffre (ChaCha20-Poly1305) auf einem Kern lag der Celeron N5095 im TS-264 mit 566 MByte/s nur knapp vor dem J6412 des TS-253E (526 MByte/s). Mit AES-256-CBC und AES-NI-Unterstützung waren es 809 zu 781 MByte/s.

Schreiben und Lesen unterschiedlicher Dateigruppen erledigten die Geräte ebenfalls Nase an Nase. Eine 2,5-Gbit/s-LAN-Verbindung, die im Bestfall 290 MByte/s netto transportiert, konnten beide NAS mit großen Dateien weitgehend ausschöpfen; die verwendeten Platten schaffen rund 250 MByte/s. Nennenswerte Unterschiede beim Zugriff auf eine unverschlüsselte oder verschlüsselte Freigabe fanden wir nicht.