27-Zoll-Monitor mit Webcam, Hub und USB-C: AOC Q27V5CW im Kurztest

Mit dem Q27V5CW führt der taiwanische Hersteller AOC einen relativ günstigen 27-Zoll-Monitor im Programm, der MacBooks und andere Laptops über USB-C mit Strom versorgen kann und sowohl eine integrierte Webcam als auch einen USB-Hub mitbringt.

Die schwarzen Kunststoffrahmen um das Panel fallen oben und an den Seiten mit einem Millimeter Dicke angenehm schmal aus, nur an der Unterseite bleibt noch ein breiterer Streifen, mit aufgedrucktem Herstellerlogo. Das Display lässt sich am eleganten, mitgelieferten Metallstandfuß in der Höhe verstellen, neigen oder in einen Pivot-Modus drehen.

Das eingebaute IPS-Panel bringt die WQHD-Auflösung von 2560 × 1440 Pixel auf 27 Zoll unter. Die Pixeldichte liegt mit 109 dpi zwar unter Retina-Niveau, für Büroanwendungen ist die Darstellung unter macOS jedoch scharf genug. Die Bildwiederholrate beträgt maximal 75 Hz und lässt sich von macOS variabel zwischen 48 und 75 Hz schalten.

Der Kontrast ist mit rund 1000:1 gut, die Helligkeit genügt mit bis zu 300 Candela/m² für Büroräume oder daheim. Der Q27V5CW übertrifft den sRGB-Farbraum (126 Prozent), DCI-P3 deckt er nur zu 96 Prozent ab. In der Standardeinstellung wirken Farben ziemlich knallig, insbesondere Rot sticht hervor. Natürlicher sieht es im sRGB-Modus aus.

MacBook-Laden über USB-C

Neben je einem HDMI- und einem Display-Port besitzt der Monitor noch einen USB-C-Eingang. Ein USB-3.0-Hub mit vier Typ-A-Ports befindet sich ebenfalls an Bord. An diesen konnten wir auf einer SSD Daten mit 420 MBit/s schreiben und mit 322 MBit/s von ihr lesen. Schließt man ein MacBook per USB-C an, lädt es sich via Power Delivery mit bis zu 65 Watt auf. Im Standby ohne angeschlossenes Gerät lag die Leistungsaufnahme des Displays bei 0,5 Watt.

AOC Q27V5CW (Monitor) Hersteller: AOC // Maße: 61,3 × 40,5 – 53,5 × 20 cm // Schnittstellen: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C, 4 × USB-A, Mini-Klinke // Lieferumfang: Kabel für USB-C, HDMI // Preis (Hersteller): 429 €

Mäßige Webcam

Im oberen Rahmen ist eine Webcam eingebaut, die Videos mit Full HD (1080p) bei 30 fps aufzeichnet. Videos gerieten bei Tageslicht damit verrauscht. Die Schärfe reicht für Videokonferenzen zwar aus, für Podcasts & Co aber nicht. Die Qualität liegt auf dem Niveau von FaceTime-Kameras älterer MacBooks. Mit einem Schieber lässt sich die Linse abdecken. Einen Windows-PC kann die Kamera per Gesichtserkennung via Windows Hello entsperren. Die beiden eingebauten 5-Watt-Lautsprecher klangen in Ordnung, allerdings schepperten die Bässe etwas.

AOCs Q27V5CW bringt nicht die feinste Auflösung mit. Für normale Nutzer, die ein günstiges Display mit großer Fläche suchen, ist die Darstellung aber gut genug. Die Webcam reicht für Konferenzen aus und dank USB-Hub taugt der Monitor prima als Dockingstation für ein MacBook im Homeoffice.

(lbe)