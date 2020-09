Inhaltsverzeichnis 360°-Videokonferenzsystem Meeting Owl Pro mit Auto-Zoom 360-Grad-Panorama

Das natürliche Habitat der Meeting OWL Pro bilden Konferenzräume. Dort findet man sie in der Mitte von Konferenztischen. In dieser Umgebung zeigt sie am ehesten natürliche Verhaltensweisen wie den Zoom auf Videokonferenzteilnehmer und eine 360-Grad-Sicht auf den Konferenzraum. Damit eignet sie sich gut für Videokonferenzen im Team und für Seminare mit externen Gesprächspartnern.

Die Eule verbindet sich per USB-Kabel mit einem PC und wird als Standard-Audiogerät (48 kHz, 16 Bit) und Webcam (1080p) erkannt. Die Stromversorgung übernimmt ein mitgeliefertes Netzteil.

Vor dem ersten Start muss man die Eule mit einer kostenlosen App (Android Download, iOS Download) per Smartphone konfigurieren und ihr einen Namen geben. Danach ist sie einsatzbereit, ihre "Augen" leuchten kurz auf und sie gibt ein "Schu-hu" von sich.