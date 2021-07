Inhaltsverzeichnis 3D-Drucken mit Harz: Resine im Praxistest Sicherheitshinweise Der Resintest Experimente Fazit Artikel in Make Magazin 3/2021 lesen

Resindruck ist noch nicht so weit verbreitet wie der klassische FDM-Druck, hat aber einige unschlagbare Vorteile: Man kann mit ihm unfassbar feine Details auf 3D-Druckmodellen fertigen, die jeden Hersteller von Miniaturen vor Neid erblassen lassen. Man hat eine hohe Erfolgsquote: Die wenigen beweglichen Teile eines SLA-Druckers bergen wenig Risiko für Verschleiß und schlechte Kalibrierung. Und man produziert nennenswert weniger Plastikmüll: Das liegt zum einen an der geringeren Menge an Fehldrucken, aber auch daran, dass man eine Flasche Resin rest- und verschwendungslos aufbrauchen kann. Viele gute Gründe, sich genauer mit Resindruck und den verschiedenen Resinen auseinander zu setzen.

Für SLA-Drucker gibt es eine riesige Fülle unterschiedlicher Resine von unterschiedlichen Anbietern. Dabei ist für Resindruck-Anfänger nicht gleich klar, welches das „richtige“ Resin ist und wo die Unterschiede überhaupt liegen. Ich habe auf dem Prusa SL1 und dem Elegoo Mars unterschiedliche Resine getestet, gemischt und wilde Experimente mit ihnen gemacht. Dabei habe ich eine breite Auswahl der bekanntesten Marken, die man gut in Deutschland kaufen kann, unter die Lupe genommen. Ich schaue mir dabei die bekanntesten „Sonderfälle“ an, wie flexibles Resin, Tough Resin, Super Low Odor Resin, Plant-Based und ABS-Like.

Sicherheitshinweise

Viele Makerinnen machen sich beim Umgang mit Resin Gedanken um den Geruch und die Giftigkeit des Materials. Der Geruch des Resins, so hört man immer wieder, ist äußerst unangenehm. Das ist aber scheinbar wie bei Lakritz: Manche finden es fürchterlich eklig und andere nehmen den Geruch kaum war – ich kann ihn beispielsweise sehr gut ausblenden. Wie sehr einen der Geruch des Resins irritiert, muss man also individuell herausfinden. Wie später im Test gezeigt wird, haben mittlerweile einige Anbieter geruchsarme Resine im Angebot, die dieses Problem lösen können.