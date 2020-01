Inhaltsverzeichnis 3D-Welten in Blender mit Grafikkartenunterstützung schneller rendern Grafikkarte fürs Rendering einbinden Benchmark-Ergebnisse Fazit und Testtabelle Artikel in c't 1/2020 lesen

Mit dem Open-Source-Rendering-Programm Blender kann man schicke Einzelbilder, Animationen und ganze Filme berechnen lassen – wenn man viel Zeit hat. Mit Version 2.81 bekommt das Programm einen gehörigen Leistungsschub, sofern man die entsprechende Hardware im Rechner hat oder einfach nachrüstet. Wir prüfen anhand mehrerer Beispielszenen, mit welchen Mehrkern-CPUs und Grafikkarten man unter Windows 10 als Blender-Renderer am schnellsten zum Bild kommt.

Als klassisches 3D-Rendering-Programm kommt Blender aus dem Offline-Bereich. Dort ist traditionell die Bildqualität wichtiger als die Performance, die in Minuten oder gar Stunden pro Bild anstelle von Bildern pro Sekunde gemessen wird. Doch mit höherer Rechnerleistung steigt die Produktivität oder die mögliche Bildqualität, wenn es feste Deadlines gibt. Zumal Blender nicht nur hübsche Einzelbilder, sondern auch komplette Animationsfilme berechnet – bei 24 Bildern pro Sekunde fallen pro Minute Laufzeit schon 1440 Einzel-Renderings an. Verständlich, dass sich viele Nutzer eine leistungsfähige Rendering-Workstation wünschen.

Blender teilt das Bild fürs Rendering in kleine Kacheln auf, deren Berechnungen weitgehend unabhängig voneinander laufen. Daher skaliert das Programm prima mit der Anzahl an CPU-Kernen und profitiert auch stark von Simultaneous Multithreading (bei Intel Hyper-Threading genannt). Ergo lautet die konventionelle Weisheit, möglichst viele Prozessorkerne in die Workstation zu packen. Die nötigen Core-X-, Threadripper-, Xeon- oder Epyc-CPUs treiben mit teils vierstelligen Preisen allerdings die Kosten in die Höhe. In Produktivumgebungen, in denen Zeit Geld ist, kann sich eine solche Investition lohnen. Doch es geht auch günstiger und wahlweise noch schneller.