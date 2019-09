43-Zoll-Monitor im 32:10-Format: Gaming-Display Lenovo Legion Y44w-10

Lenovos gebogener, überbreiter 43-Zöller ist nicht nur wegen des ausgefallenen Seitenformats von 32:10 ein echter Hingucker. Auch an vielen Design-Details bleibt der Blick hängen, etwa am großen Fuß mit ungewöhnlichem Lochmuster oder dem USB-3.0-Hub, der auf Knopfdruck aus dem Displayrahmen herunterfährt.

Das VA-Panel (Krümmung: 1800R) zeigt 3840 × 1200 Bildpunkte bei einer Pixeldichte von 93 dpi, was in etwa zwei nebeneinanderstehenden 24-Zöllern mit Full HD entspricht. Im Werks-Preset "reddish", der den Farbraum DCI-P3 fast komplett abdeckt, sind seine satten Farben warm angehaucht. Es lässt sich aber auch auf sRGB beschränken. Der punktuelle Kontrast fällt mit 2747:1 hoch aus, von den Seiten betrachtet verringert er sich nach und nach auf 1155:1. Bei unserem Testgerät nahm die Leuchtdichte zwischen Rand und Mitte leicht zu, was aber nur bei vollflächigem Weiß und genauem Hinsehen auffiel. Außerdem sind die seitlichen Einblickwinkel für ein VA-Panel überraschend klein. Für Spieler ist das kein Problem, doch wenn im Büro der Kollege von der Seite zuschaut, sieht er andere Farben als man selbst. Sensible Anwender könnten das Bild zudem als unruhig empfinden.

Reichhaltige Ausstattung

Bildsignale nimmt der Monitor außer per DisplayPort und HDMI auch über zwei USB-C-Eingänge an, von denen einer mit SuperSpeedPlus (10 GBit/s) arbeitet, der andere mit SuperSpeed (5 GBit/s). Beide können angeschlossene Mobilgeräte mit insgesamt 90 Watt versorgen, die entweder komplett an einer Buchse anliegen, zu gleichen Teilen aufgeteilt werden oder mit 25 Watt hier und 65 Watt dort.