Inhaltsverzeichnis 9 Apps im Test: Welche Navi-App fürs iPhone ist die beste? Datenfluss

Im Einsatz Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle Artikel in Mac & i 6/2019 lesen

Ein Navi zeigt Autofahrern nicht nur den Weg, sondern liefert Informationen über Staus, Sperrungen, Ausweichstrecken, Tempolimits, Spurführung, Fahrzeiten, Tankstellen und zum Teil sogar Radarfallen. Doch viele eigenständige Geräte oder Fahrzeugsysteme bringen nur veraltete und auf einige Länder begrenzte Karten mit. Andere Autos, wie etwa Leihwagen im Urlaub, besitzen möglicherweise gar kein Navi.

Bevor Sie jetzt für viel Geld Updates oder neue Geräte kaufen, sollten Sie sich die hier vorgestellten Apps für Ihr iPhone ansehen – darunter befinden sich auch einige erstaunlich leistungsfähige Gratis-Programme. Vielleicht besitzen Sie ja auch bereits ein Auto mit Apples Smartphone-Schnittstelle CarPlay. Dann können Sie fünf der neun getesteten Apps auch auf dem Fahrzeug-Display als Bord-Navigator nutzen, einige mit Spracheingabe.

Mit CarPlay muss man das Handy nicht mehr in die Hand nehmen, kann unter anderem auch die Musik vom iPhone am Display auswählen, sich Chat-Nachrichten von Siri vorlesen und per Diktat beantworten lassen. CarPlay (siehe auch Was Apples CarPlay in Serienfahrzeugen taugt) macht allerdings nur mit einer Online-Verbindung des iPhones Spaß.