AMD Ryzen 7000: 65-Watt-CPUs laufen Ryzen 7000X den Rang ab

AMD schiebt drei Desktop-Prozessoren für die AM5-Plattform nach – den Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 und Ryzen 5 7600. Sie alle unterscheiden sich in einem Punkt von den Modellen mit X-Suffix: Die Thermal Design Power (TDP) fällt auf 65 Watt, was einem realen Powerlimit von 88 Watt entspricht (Package Power Tracking, PPT).

Damit beseitigt AMD den größten Kritikpunkt seiner bisherigen Ryzen-7000X-CPUs: Alle bisherigen Modelle sind stromdurstig, weil die Firma die Brechstange angesetzt hat, um die CPU-Taktfrequenzen zu maximieren und somit besser in den Benchmarks gegen Intel dazustehen.

Der Unterschied zeigt sich am stärksten bei den 12-Kernern: Darf der Ryzen 9 7900X bis zu 230 Watt aufnehmen (170 Watt TDP), muss sich der Ryzen 9 7900 mit 88 Watt begnügen (65 Watt TDP) – das sind 62 Prozent weniger. Bei den 8- und 6-Kernern ist die Differenz nicht ganz so hoch, da der Ryzen 7 7700X und Ryzen 5 7600X auf 142 Watt limitiert sind (105 Watt TDP). Ohnehin reizt letzterer sein Powerlimit in der Regel nicht aus.

Einen Ryzen 9 7950 legt AMD übrigens nicht auf. Unsere Empfehlung für alle, die einen AM5-16-Kerner betreiben möchten, lautet daher weiterhin, den Eco-Modus für ein 142-Watt-Powerlimit zu verwenden.

Weiterhin hohe Leistung

Sowohl in Anwendungen als auch in Spielen ist der Performance-Verlust durch die verringerten TDPs vernachlässigbar. Am ehesten fällt er noch beim Ryzen 9 7900 auf. Im Render-Benchmark Cinebench R23 etwa büßt der Prozessor knapp 10 Prozent seiner Multithreading-Leistung ein – statt 29.265 Punkte schafft unser Testmuster noch 26.516. Dafür genehmigt sich das komplette System bestehend aus CPU, Mainboard (Gigabyte Z690E Aorus Master), 32 GByte DDR5-5200-RAM und Samsung SSD 980 Pro nur noch 142 Watt – 44 Prozent weniger als das gleiche System mit dem Ryzen 9 7900X (253 Watt).

Cinebench-R23-Benchmarks Ryzen 7000 (iGPU, Gigabyte Z690E Aorus Master, 32 GByte DDR5-5200) Prozessor Cinebench R23 1T Cinebench R23 nT max. Leistungsaufnahme in CB (Gesamtsystem mit iGPU) Ryzen 9 7900X 2042 29.265 253 W Ryzen 9 7900 1954 26.516 142 W (9,4% weniger nT-Leistung, 43,9% weniger Strom) Ryzen 7 7700X 2008 20.212 195 W Ryzen 7 7700 1933 19.202 143 W (5% weniger nT-Leistung, 26,7% weniger Strom) Ryzen 5 7600X 1965 15.569 158 W Ryzen 5 7600 1851 14.519 142 W (6,7% weniger nT-Leistung, 10,1% weniger Strom)

Die Singlethreading-Leistung sinkt nicht aufgrund der verringerten TDPs, sondern weil AMD die maximalen Boost-Werte auf einem einzelnen CPU-Kern um 100 bis 300 MHz reduziert hat. Im Cinebench R23 gehen die 1T-Ergebnisse folglich um 4 bis 6 Prozent zurück, was den wenigsten auffallen dürfte.

Die 3DMark-Benchmarks und das Action-Adventure "Shadow of the Tomb Raider" zeigen, dass die durchschnittlichen Bildraten in Spielen nur marginal sinken, wenn überhaupt. Der Ryzen 9 7900 zeigt sich hier komplett unbeeindruckt von der verringerten TDP. Das 5-Prozent-Perzentil, also die 5 Prozent der Fames mit den längsten Render-Zeiten, ist nicht mehr ganz so glatt, aber auch hier dürfte ein 6-prozentiger fps-Rückgang die wenigsten stören.

Prozessor 3DMark Fire Strike 3DMark Time Spy Shadow of the Tomb Raider Physik-Score CPU-Score 720p, höchste Qualität, DX12 [Avg. / 5%-Perzentil] Ryzen 9 7900X 40.936 15.034 287 / 202 fps Ryzen 9 7900 39.364 14.262 295 / 197 fps Ryzen 7 7700X 35.795 13.947 275 / 185 fps Ryzen 7 7700 35.161 13.669 267 / 175 fps Ryzen 5 7600X 30.144 10.260 257 / 168 fps Ryzen 5 7600 28.523 9673 253 / 158 fps

Auch bei den neuen Modellen Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 und Ryzen 5 7600 erlaubt AMD das Übertakten per Multiplikator und Komfort-OC-Funktionen wie Precision Boost Overdrive (PBO). Wem die Reduzierung auf 65 Watt zu viel des Guten ist, kann die CPUs auch mit gelockerten Powerlimits betreiben.

Fazit: Kaufempfehlung

Mit dieser Möglichkeit spricht fast gar nichts mehr für den Kauf eines Ryzen-7000X-Prozessors: Die neuen Versionen ohne X-Suffix sind günstiger, haben einen Boxed-Kühler im Lieferumfang und lassen sich dank PBO auf Wunsch beinahe genauso wie die X-Typen betreiben. Letztere können nur noch mit einer potenziell besseren Selektierung punkten.

Für das Gros aller Nutzerinnen und Nutzer empfehlen wir daher die neuen Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 und Ryzen 5 7600, wenn es denn eine AM5-Plattform im Desktop-PC werden soll.

Der vollständige Test zu den Prozessoren erscheint in der c't 4/2023 und parallel bei heise+.

Spezifikationen AMD Ryzen 7000 für Desktop-PCs Prozessor Kerne / Threads Basistakt / max. Boost L3-Cache TDP UVP Ryzen 9 7950X 16 / 32 4,5 / 5,7 GHz 64 MByte 170 W $699 / 849 Euro Ryzen 9 7900X 12 / 24 4,7 / 5,6 GHz 64 MByte 170 W $549 / 669 Euro Ryzen 9 7900 12 / 24 3,7 / 5,4 GHz 64 MByte 65 W $429 Ryzen 7 7700X 8 / 16 4,5 /5,4 GHz 32 MByte 105 W $399 / 479 Euro Ryzen 7 7700 8 / 16 3,8 / 5,3 GHz 32 MByte 65 W $329 Ryzen 5 7600X 6 / 12 4,7 / 5,3 GHz 32 MByte 105 W $299 / 359 Euro Ryzen 5 7600 6 / 12 3,8 / 5,1 GHz 32 MByte 65 W $229

