AMD Ryzen Threadripper 3960X und 3970X: Intel-Schreck mit 24 und 32 Kernen

Mit der dritten Generation des Ryzen Threadripper gelingt AMD eine ähnliche Überraschung wie im Frühjahr 2017, als die ersten Gerüchte zu den High-End-Prozessoren durchsickerten. Der Chiphersteller dreht bei Ryzen Threadripper 3000 nicht nur kräftig an der Taktschraube, sondern spendiert Ihnen auch überarbeitete Zen-2-Kerne mit mehr Leistung pro Takt. Diese kommen bereits in den Desktop-CPUs Ryzen 3000 sowie in den mit Threadripper 3000 eng verwandten Server-Chips Epyc 7002 zum Einsatz.

Zudem krempelt AMD sowohl das Innenleben als auch die umgebende Plattform komplett um und behebt beim 24-Kerner Ryzen Threadripper 3960X und dem 32-Kerner 3970X viele Schwachstellen der Vorgänger Ryzen Threadripper 2970WX und 2990WX. Wegen der geänderten Fassung sTRX4 passen die Ryzen Threadripper 3000 nicht mehr in vorhandene TR4-Mainboards mit X399-Chipsatz, sondern benötigen neue Boards mit TRX40-Chipsatz.

Einen Ersatz für die Ryzen Threadripper 2920X und 2950X mit 12 und 16 Kernen plant AMD derzeit nicht. Sie soll es – wie auch die anderen beiden Threadripper 2000 – vorerst weiter zu kaufen geben. Die meisten Anwender sind aber mit den AM4-Prozessoren Ryzen 9 3900X mit 12 und Ryzen 9 3950X mit 16 Kernen besser bedient, die eine höhere Performance bieten und deren Systemgesamtkosten viel niedriger sind.