AMD-Serverprozessoren Epyc 7Fx2: Angriff auf Intels Pro-Kern-Performance

AMDs Epyc-Prozessoren sind mit mehr Kernen, größerem Speicher und enormen I/O-Datenraten über PCI Express für viele Serverbetreiber attraktiver als die Xeon-CPUs des Marktführers Intel. Mit Generation 2 der Epyc-7000-Baureihe hat AMD Mitte 2019 noch einen draufgesetzt und die Kernzahl, die Rechenleistung pro Kern und die PCIe-Geschwindigkeit verdoppelt sowie auch den Speicher beschleunigt.

Nur in einer Disziplin waren Intels Xeons bislang noch führend: Der Leistung pro Kern. Nun sollte man gerade im Serversegment vermuten, dass die anfallenden Aufgaben sich gut auf viele CPU-Kerne verteilen lassen und in der Regel stimmt das auch. Daher ging AMD mit der ersten Runde der Epyc 7002 im August des Jahres 2019 genau in diese Richtung und verdoppelte außer dem Durchsatz der AVX-Rechenwerke auch die Kernzahl. Die waren damit in den wichtigsten Benchmarks, darunter auch die Teilwertungen der SPEC CPU2017, flotter als Intels Spitzenmodelle.

Doch neben Ausreißer-Problemstellungen, die entweder aufgrund geringer Komplexität oder serieller Struktur nicht gut mit vielen Kernen skalieren, gibt es noch andere Gründe, Server mit vergleichsweise wenigen, dafür aber besonders starken Kernen auszustatten.