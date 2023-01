Inhaltsverzeichnis Ab 60 Euro: Kompakte und günstige LED-Beamer für unterwegs Projektionstechnik Auflösung und Helligkeit Ausstattung Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle Artikel in c't 3/2023 lesen

Für das Heimkino braucht es ruhige Projektoren mit satten Farben, möglichst hoher Auflösung und gutem Schwarzwert. Sie sind als echte Schwergewichte oft fest installiert und kosten gern mal 2000 Euro. Für diesen Artikel haben wir uns die andere Seite der Projektorenlandschaft angeschaut: Beamer, die sich für den mobilen Einsatz empfehlen und ab 60 Euro aufwärts zu haben sind.

Der leichteste Projektor im Test ist so klein wie ein Stück Butter und wiegt gerade mal 320 Gramm, selbst der größte bleibt unter 3 Kilo. Das Gros unserer Testgeräte kostet um die 100 Euro, nur der Mogo Pro+ von Xgimi ist mit 550 Euro deutlich teurer. Er zeigt in diesem Feld, was er besser macht als die günstigen Mobilprojektoren.

Auf Campingplätzen wird man mit solchen Geräten schnell Anschluss finden, im Spielzimmer dienen die kleinen Projektoren als Großbildschirm zum Zocken und abends kann man in geselliger Runde draußen eine Videosession einlegen. Es geht also nicht um den tollsten Bildeindruck, sondern um die Verfügbarkeit in allen Lebenslagen. Man benötigt außer dem Beamer nur eine Energiequelle und Inhalte von USB-Stick, Speicherkarte oder gestreamt aus der Cloud.