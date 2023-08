Inhaltsverzeichnis Datenschützer: Adapter zum Ein- und Ausschalten von USB-Geräten Der Zweck

Manche USB-Geräte möchte man nicht permanent am PC angeschlossen haben, etwa Sicherungsfestplatten oder -SSDs. Denn bei einem Virenbefall oder einer Ransomware-Attacke wäre sonst auch das Backup betroffen. Es wäre aber auch unkomfortabel, immer wieder das Kabel abzuziehen und neu einzustecken. Abhilfe versprechen USB-Adapter mit Schalter – wir haben uns vier verschiedene Lösungen näher angeschaut.

Nummer eins und zwei sind USB-Verlängerungen mit einfachen Schnurschaltern in der Mitte, wie man sie von Tischlampen kennt. Das Doppelpack mit USB-A-Verbindern und etwa 30 Zentimetern Länge kostet gerade einmal 8 Euro, eine Version mit USB-C-Anschlüssen haben wir für weniger als 3 Euro gefunden.

Hinzu kommen ein Stick-artiges Gerät der Hamburger Firma HmbG mit Schalter an der Seite und einer A-Buchse am Ende für 13 Euro sowie ein USB-Hub mit einzeln schaltbaren Ausgängen. Bei letzteren gibt es eine gewisse Auswahl, wir haben uns für einen Vierfach-Hub von Sabrent in USB-A-Ausführung für etwa 15 Euro entschieden – eine Version mit USB-C-Ausgängen haben wir nicht gefunden.