Inhaltsverzeichnis Adobe Firefly Beta im Test: Midjourney-Konkurrent für Kreative Text to image erklärt Tiere generieren Charakterdesign und Menschen Weitere Modelle: Text effects und Recolor vectors Adobes Ethik Fazit

Text-zu-Bild-KIs entwickeln sich rasant weiter: Regelmäßig liest man von Dall-E 2, Midjourney, Stable Diffusion und ihrer Wirkung auf den Arbeitsmarkt. Seit März ist nun auch Adobe mit von der Partie. Mit einer Sammlung verschiedener KI-Modelle im Beta-Stadium greift der KI-Kunstgenerator Firefly den Hype auf und möchte Kreativen aller Erfahrungsstufen ermöglichen, beeindruckende und schnelle Ergebnisse zu erzielen. Die Bedienoberfläche ist verständlich umgesetzt und während der Beta-Phase im Browser zu Hause – später soll Firefly in die Kreativprogramme von Adobe ziehen.

Mit Fireflys Beta stehen nun drei Modelle zur Verfügung, die wir im Folgenden ausführlich vorstellen. Das Modell Text to image ist mit den bisherigen Bildgenerierungs-KIs vergleichbar und nutzt für den Beschreibungstext englische Alltagssprache. Text effects rendert Schrift aus unterschiedlichen Materialien wie mit Brot oder Schlangenhaut – eine unter Bildgenerierungs-KIs noch einzigartige Funktion. Recolor vectors komplettiert das Trio. Es macht Vorschläge für Farbpaletten und wendet das Farbschema in der Datei direkt an, so kann man schnell Farbvariationen ausprobieren und sich inspirieren lassen. Wir haben uns alle Modelle im Detail angesehen und einige Beispiele mitgebracht.

Nicht jeder kann einfach auf die Beta zugreifen: Um freigeschaltet zu werden, müssen sich Interessierte auf einer Warteliste eintragen. Für die Teilnahme benötigt man einen kostenlosen Adobe-Account und muss mindestens 18 Jahre alt sein. Die Freischaltung erfolgt, sobald Adobe genügend Kapazitäten frei hat. Unsere persönliche Anmeldung war nach drei Wochen immer noch unbearbeitet. Für diesen Artikel hat uns Adobe allerdings händisch freigegeben. So können wir schon jetzt berichten, was Firefly in der Beta bereits leistet und für welche Zwecke die KI sich am besten eignet.