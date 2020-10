"Age of Empires 3 - Definitive Edition" angespielt: Altmodischer Strategiespaß

Aller guten Dinge sind drei: Nach den beiden Vorgängern wurde nun auch "Age of Empires 3" neu aufgelegt. Mit einer aufgehübschten Grafik, tonnenweise Inhalt und ein paar Komfortfunktionen verzückt die "Definitive Edition" alte und neue Fans. Mehr Echtzeitstrategie geht nicht.

Klassische Echtzeitstrategie

Was heute eine Seltenheit ist, war noch vor rund 15 Jahren an der Tagesordnung: pralle Echtzeitstrategie mit dem Budget eines AAA-Titels. "Age of Empires 3" war eines der Spiele mit der Lizenz zum Gelddrucken. Die Neuauflage behält deshalb die Stärken des Originals bei und schickt die Spieler in spannende Kämpfe von der Besiedelung Amerikas bis nach Japan. Sie macht keinerlei Abstriche am Inhalt: Neben der Standardkampagne enthält die "Definitive Edition" alle Zusatzinhalte, die für das Spiel erschienen sind. Zusätzlich garnieren die Entwickler das pralle Paket mit zwei neuen Völkern und frischen Spielmodi.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Age of Empires 3: DE | In 100 Sekunden

Obwohl sich am bewährten Echtzeitstrategiemix nicht viel geändert hat, macht der dritte Teil im Vergleich zu den Vorgängern ein paar Dinge anders. Da wäre zum Beispiel die "Heimatstadt". Sie übernimmt mehr oder weniger die Rolle des Fähigkeitenbaums, der sich mit jeder erfolgreichen Mission weiterentwickelt. Dann werden neue Boni freigeschaltet, mit der die Spieler ihre Kolonie versorgen können. Später können Handelsposten errichtet werden oder in Saloons engagieren die Spieler Revolverhelden und andere Söldner.

In drei Kampagnen, kürzeren Scharmützeln oder im Deathmatch gegen den Computer oder menschliche Gegner errichten die Spieler ihre Siedlungen und werkeln an ihren Armeen. Während in der ersten Kampagne zunächst die Eroberung Maltas im Vordergrund steht, geht es danach auf die Seite der Indianer in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Hier haben die Entwickler im Vergleich zum Original die Darstellung der indigenen Bevölkerung angepasst. Spielerisch macht das keinen Unterschied. Abgerundet wird der Kampagnenteil durch einen Ausflug nach Asien.

Alles drin, alles dran

Die Neuauflage beinhaltet alle Addons, mit den Chinesen und Schweden zwei neue Völker und eine verbesserte Computerintelligenz, die besonders im neuen Schwierigkeitsgrad "Experte" ihre Stärken zeigt. Ein neuer Spielmodus namens "Kriegskunst" trainiert die Spieler mit speziellen Aufgaben, bevor sie sich in ein Multiplayer-Gefecht stürzen. Wie schon im Vorgänger ist Crossplay zwischen den Steam- und Microsoft-Store-Spielversionen möglich. Im neuen "Zuschauer"-Modus können sich die Spieler die Tricks der Konkurrenz anschauen.

Visuell wurde das Spiel runderneuert und erstrahlt optional auch in 4K-Auflösung. Das ist zwar eine deutliche Verbesserung zum 15 Jahre alten Original, das Spiel lässt aber dennoch einige Details vermissen. Zoomt man näher an das Geschehen heran, wirken die Bewegungen der Figuren unnatürlich. Daran ändern auch die neuen Zerstörungsanimationen nichts.

Lesen Sie auch Age of Empires 2 Definitive Edition angespielt: Ehrwürdige Strategie mit Flecken

Zwischenfazit

Die opulente "Definitive Edition" ist eine gelungene Neuauflage von Age of Empires 3. Sie sieht hübscher aus, ist größer. spielt sich aber im Kern wie das Original – besonnen, strategisch, ohne das ganz große Spektakel. Durch ein neues, optionales User-Interace steuert sich das Strategiespiel außerdem noch etwas übersichtlicher und präziser als die Vorlage. Für Fans ist "Age of Empires 3" ein gelungener Nostalgie-Trip. Neueinsteiger bekommen eine tolle Gelegenheit, einen herrlich altmodischen Eroberungsfeldzug zu starten.

"Age of Empires 3: Definitive Edition" erscheint als Download am 15. Oktober. Es kostet ca. 20 Euro. Besitzer des Vorgängers erhalten 25 % Rabatt. Das Spiel ist im Xbox Game Pass Ultimate enthalten. USK ab 12. Für unser Angespielt haben wir es ein paar Stunden gespielt.

(dahe)