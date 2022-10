Alles im Griff: Allround-Controller Pro 2 von 8BitDo im Test

Gamepads von Fremdherstellern können in der Regel nicht mit den Originalen von Nintendo, Sony & Co. mithalten. Vielfach klappern die Knöpfe, das Steuerkreuz ist wabbelig und Eingaben gelingen nicht präzise. Von der Firma 8BitDo darf man mehr erwarten, sie hat sich auf den Bau von Gamepads spezialisiert und genießt bei Videospielfans einen guten Ruf.

Ihr Pro-2-Controller nimmt via USB-C-Kabel oder Bluetooth Kontakt zu Computern, Mobilgeräten und Spielkonsolen auf. Um eine Verbindung mit verschiedenen Geräten aufzubauen, wählt man an einem Schalter den passenden Modus. Standardmäßig kommuniziert er so problemlos mit Android (Modus D), einem Raspberry Pi (Modus X), macOS (Modus A), Nintendo Switch (Modus S) und Windows-PCs (Modus X). Im Test konnten wir den Controller aber auch unter iOS (Modus A) und mit einem Steam Deck (Modus X) nutzen.

Ähnlichkeiten

Vom Layout der Knöpfe und der Anordnung der beiden Analogsticks sieht der Pro-Controller einem PlayStation-Controller zum Verwechseln ähnlich. Auch die Größe ist beinahe die gleiche. Für Kinderhände fällt er etwas zu groß aus. Erwachsene sollten damit super zurechtkommen. Aufgrund seiner angerauten Struktur liegt der Controller griffig in den Händen und rutschte im Test auch in schweißtreibenden Spielsituationen nicht weg. Wenn etwa Explosionen die Spielwelt erschüttern, massiert ein integrierter Vibrationsmotor die Hände beim Spielen.

Der Controller verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku, der sich ohne Aufschrauben herausnehmen und somit einfach austauschen lässt. Das Besondere an dem Gamepad sind zusätzliche Knöpfe auf der Rückseite. Diese, und auch die anderen, kann man über die kostenlose Ultimate Software frei mit Funktionen belegen. Die Software gibt es für Android, iOS, macOS und Windows. Beispielsweise kann man das Nachladen einer Waffe im Spiel auf eine der rückseitigen Tasten legen. Individuelle Tastenbelegungen speichert man in drei Profilen. Außerdem kann die Software die Empfindlichkeit der Sticks und die Stärke der Vibration anpassen.

Gesamtpaket

Der Controller kostet mit rund 50 Euro zwar fast so viel wie ein Original-Gamepad, ist dafür aber mit mehreren Geräten kompatibel. Im Test hat uns vor allem die Verarbeitung überzeugt. Der Controller fühlt sich insgesamt sehr wertig an. Aber auch die präzise Steuerung durch die Knöpfe, Sticks und mit dem Steuerkreuz hat uns sehr gut gefallen. Insgesamt liefert der Hersteller mit dem Pro-2-Controller ein stimmiges Gesamtpaket ab. In puncto Wertigkeit und Präzision ist es eines der wenigen Fremdhersteller-Gamepads, das mit den Originalen mithalten kann. Vor allem als Zweitcontroller macht es eine gute Figur. Aufgrund seiner Qualität kann es aber auch als Primär-Gamepad zum Einsatz kommen.

Den Pro-2-Controller gibt es in den Farben Grau (in zwei Varianten mit Knöpfen mit PlayStation- und Nintendo-Anmutung), Schwarz, Schwarz-transparent und Lila-transparent. Die transparenten Versionen kosten 10 Euro mehr. Als Zubehör ist eine Smartphone-Halterung (rund 13 Euro) erhältlich, die man an den Controller klemmt. Eine Tasche schlägt mit rund 30 Euro zu Buche.

8BitDo Pro 2

Gamepad Hersteller, URL 8BitDo, 8bitdo.com Kompatibilität Android, macOS, Raspberry Pi, Windows (iOS inoffiziell) Schnittstellen Bluetooth 4.0, USB-C Akku 1000 mAh Lithium-Ionen-Akku (austauschbar), Laufzeit rund 20 Stunden, lädt in ca. vier Stunden komplett auf Preis 50 €, transparente Versionen 60 €

(des)