Inhaltsverzeichnis Alten Router als Werbeblocker oder VPN-Server nutzen Hardwarevoraussetzungen

Paketinstallation leicht gemacht

Aktualisierungen Anwendungsbeispiele für Ihren alten Router Weitere Anwendungsbeispiele Fazit Artikel in c't 2/2022 lesen

Wenn alte Hardware neuer weicht, bleibt die Frage, was man denn mit den Geräten noch anstellen kann: Als Ersatz behalten? Verkaufen oder gar verschrotten? An diesem Punkt kommt OpenWrt ins Spiel, zumindest was Router angeht. Das von ehrenamtlichen Entwicklern vorangetriebene Routerbetriebssystem rettet vor dem Verrotten im Schrank oder dem Tod auf dem Schrottplatz, weil es auch sehr alten Routern noch sinnvolle Aufgaben geben kann.

Denn OpenWrt läuft effizient, ist nicht abhängig von Herstellerupdates und selbst mit vermeintlich krückenlahmer Hardware können Sie noch nützliche Dinge anstellen. Die Entwicklergemeinschaft rund um OpenWrt bietet allerhand Erweiterungspakete, mit denen Sie einem alten Router neue Aufgaben geben können. Wir haben die interessantesten zusammengestellt.

Ob es OpenWrt für Ihre ausrangierte Hardware gibt, erfahren Sie über die Geräteliste im OpenWrt-Wiki. Aber Achtung: Die Auflistung eines Geräts bedeutet nicht, dass eine aktuelle OpenWrt-Version darauf läuft. Schauen Sie unbedingt in der Spalte "Supported Current Release" nach der neuesten bereitgestellten OpenWrt-Version. Die aktuelle OpenWrt-Versionsnummer erfahren Sie aus der Versionshistorie. Bis Anfang Dezember 2021 war Version 21.02.0 aktuell.