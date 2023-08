Inhaltsverzeichnis Ambilight-Klone im Test: TV-Licht von Govee, Luminea, Nanoleaf und Philips Hue Kamera oder HDMI?

Fünf Komplettsets sind günstig, Hue richtig teuer Anbringen, installieren, kalibrieren TV-Lichtshow in der Praxis Fazit Tabelle: Nachrüst-Sets für Lichteffekte

Leuchtet die Wand hinter dem Fernseher in Rasengrün oder glimmt der TV-Rahmen in "Avatar"-Blau, kommt gleich noch ein wenig mehr Stadion- oder Space-Atmosphäre im Heimkino auf. Bei Philips-Fernsehern mit Ambilight-Technik sind solche Effekte ab Werk möglich. Wer einen anderen Smart-TV nutzt, muss aber nicht auf eine stimmungsvolle Lichtorgel verzichten: Genauso wie sich der Computer-Monitor mit smarten Lichtern vernetzten lässt, können Sie auch moderne TV-Displays entsprechend nachrüsten. Eine einfache Möglichkeit dazu bieten Komplettsets bestehend aus Lichtbändern mit mehreren LED-Zonen und passender Steuerhardware, die die Farben des Fernsehbilds in Lichtsignale umwandeln.

Die Philips Hue Play HDMI Sync Box hat solchen Nachrüstkits mit Smart-Home-Anschluss einen Popularitätsschub verpasst. Inzwischen ist die Auswahl größer und bietet auch was für kleinere Budgets. Wir vergleichen die unverändert hochpreisige Hue-Box mit fünf deutlich günstigeren Angeboten von Nanoleaf, Govee und Luminea (Pearl). Letztere beiden Marken sind zweimal vertreten, weil sie Sets bieten, die den Abgleich auf unterschiedliche Art realisieren: entweder durch eine den Bildschirm abfilmende Kamera oder – wie Philips Hue – durch einen HDMI-Adapter.

Neben der teuren Sync-Box bietet Philips Hue inzwischen auch eine reine Software-Variante an. Doch die funktioniert nur auf wenigen aktuellen Samsung-Fernsehern. Weil es in diesem Vergleich aber eben darum geht, kein neues TV-Gerät kaufen zu müssen, lassen wir diese Variante außen vor. Stattdessen bringt der Test ans Licht, wie einfach sich die nachrüstbare Lichtorgel-Hardware einrichten und bedienen lässt und wie effektvoll die Heimkino-Lightshow in der Praxis wirkt.