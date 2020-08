Inhaltsverzeichnis Android-Smartphone Sony Xperia 1 II mit gestochen scharfem 21:9-Display Profi-Foto-App Fazit und Testtabelle Artikel in c't 18/2020 lesen

Auch in der zweiten Auflage bleibt das Sony Xperia 1 mit seinem Display im schmalen 21:9-Format ein Blickfang. 15,2 Zentimeter streckt sich das OLED in die Länge, das Gerät selbst misst ganze 16,6 Zentimeter – und ist damit zu lang für so manche Hosentasche. Da hilft auch das flache Gehäuse wenig. In Kombination mit dem Display ohne Loch und Einkerbung – die Kamera sitzt ganz klassisch im Displayrahmen – macht das etwa 1200 Euro teure Gerät aber einen eleganten Eindruck.

Prunkstück des Xperia 1 II ist einmal mehr das 6,5 Zoll große OLED-Panel. Es zeigt Inhalte mit einer Auflösung von 3840 × 1644 Pixeln schärfer an als jedes andere Smartphone (646 dpi). Ob kleine Schriften oder App-Icons: Alles ist gestochen scharf, einzelne Pixel sind selbst bei ganz genauem Hinsehen nicht auszumachen. Allein: Nötig ist dieser Pixelprotz nicht. Samsung Galaxy S20+ (Test) (6,7 Zoll, 3200 × 1440 Pixel, 524 dpi) und Huawei P40 Pro (Test) (6,6 Zoll, 2640 × 1200 Pixel, 441 dpi) stellen Inhalte aus normalem Leseabstand betrachtet genauso scharf dar. Im Unterschied zum Vorgänger erreicht das Xperia 1 II in allen Situationen eine ausreichende maximale Helligkeit, beim Xperia 1 (Test) war diese noch auf einige Anwendungen wie Netflix und die Foto-App begrenzt. Im Unterschied zu Konkurrenzprodukten wie Samsung S20 oder OnePlus 8 Pro kommt das Xperia 1 II mit einem 60-Hertz-Panel, Bildwiederholraten von 90 oder gar 120 Hertz stellt es nicht dar.

Mit seinem Display in dem ungewöhnlichen Format steht Sony nicht mehr ganz allein da: Auch andere Hersteller sind auf den Zug aufgesprungen, zuletzt LG mit dem Velvet. 21:9-Filme oder -Serien stellt das Xperia 1 II besonders spektakulär dar. Liegen die Inhalte nicht im passenden Format vor, stören seitliche schwarze Balken. Allerdings glänzt das Display dann, wenn man sich mehrere Apps gleichzeitig anzeigen lassen möchte. Die Software ist durchdacht darauf abgestimmt und öffnet auf Wunsch verschiedene Apps direkt in Kombination.