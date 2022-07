Inhaltsverzeichnis Android-Smartphone im Test: Realme GT Neo 3 150W lädt in 16 Minuten Soft- und Hardware Fazit und Testtabelle Artikel in c't 16/2022 lesen

Von 0 auf 100 in 16 Minuten: Das GT im Namen verrät, dass Realme auf die Rennstrecke will – zumindest im übertragenen Sinn. Beim Boxenstopp macht dem Smartphone jedenfalls keiner was vor. An der Steckdose lädt das GT Neo 3 150W mit dem beiliegenden Netzteil mit – Überraschung! – 150 Watt und ist schneller auf 100 Prozent als jedes andere Smartphone, das wir bisher in den Fingern hatten. Nach gerade einmal sechs Minuten zeigt die Tanknadel des 700-Euro-Smartphones schon auf 50 Prozent. Realme verkauft das Smartphone auch ohne den "150W"-Zusatz, das Schwestermodell tankt mit 80 Watt.

Für die hohe Ladegeschwindigkeit verwendet Realme keine speziellen Akkus, sondern setzt einfach zwei ein, die gleichzeitig mit je 10 Volt und 7,5 Ampere, also 75 Watt, geladen werden. Sie fassen je 2250 mAh. Über USB Power Delivery funktioniert das leider nicht, sondern das 150-Watt-Netzteil liefert dazu proprietär zwei Stromkreise mit je 20 V/3,75 A.Von einem 65-Watt-Netzteil mit PD 3.0 nahm es maximal 20 Watt entgegen. Kabellos lässt sich das Smartphone nicht aufladen.

Nach 1800 Ladevorgängen soll der Akku laut Realme noch 80 Prozent seiner Ursprungskapazität erreichen. Derlei Angaben sind allerdings mit Vorsicht zu genießen: Ein Smartphone, das nach fünf Jahren täglichen Ladens noch 80 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität hätte, findet sich nicht unter unseren Testgeräten. Und auch Konkurrenten wie Apple geben an, dass aktuelle iPhone-Akkus nach 500 Ladungen noch 80 Prozent des Neuzustands erreichen würden.