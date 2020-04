Inhaltsverzeichnis Android-Smartphones Samsung Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra im Test Äußerlichkeiten: Klein, mittel, groß

Abseits der faltbaren Smartphones entwickeln die Hersteller ihre Geräte eher behutsam weiter. Die Neuauflage von Samsungs beliebter Galaxy-S-Serie kommt in drei unterschiedlichen Varianten daher. Mit schnellen Displays, langen Laufzeiten und wahlweisem 5G punkten sie alle. Doch vor allem Smartphone-Fotografen sollen sich angesprochen fühlen. Nicht drei-, nicht fünf-, nicht zehn-, nein, bis zu hundertfach sollen die Kameras von Samsungs neuem Top-Smartphone vergrößern.

Praktischerweise dienen die Kameramodule der drei verschiedenen S20-Versionen auch gleich als optisches Unterscheidungsmerkmal. Noch einigermaßen dezent prangt das rechteckige Element linksbündig auf der Rückseite des kleinen S20. Schon etwas größer und um einen zusätzlichen Tiefensensor erweitert ist das des S20+. Geradezu riesig wirkt das Modul des S20 Ultra 5G, das auch etwas weiter aus dem Gehäuse herausragt als die anderen beiden. Auf einer ebenen Fläche platziert, kippeln die Geräte beim Tippen auf der oberen Hälfte – Abhilfe schafft erst eine Schutzhülle.

Die Vorderseiten der drei Smartphones unterscheiden sich abgesehen von ihrer Größe nicht voneinander. Noch einigermaßen gut mit einer Hand bedienen lässt sich das S20 mit 6,2-Zoll-Bildschirm. Kaum mehr möglich ist das beim S20+ (6,7 Zoll) und S20 Ultra 5G (6,9 Zoll). Die Displayaussparung für die Frontkamera ist kleiner geworden und vom rechten Rand in die Mitte gewandert. Das Display selbst ist an den Seiten nicht mehr so stark gekrümmt wie das bei den Vorgängern der Fall war. Eine unauffällige, recht kratzempfindliche Schutzfolie ist bereits angebracht. Im Unterschied zum Faltphone Galaxy Fold ist die Folie aber kein integraler Bestandteil des Geräts; wer will, entfernt sie.