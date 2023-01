Inhaltsverzeichnis Apple HomePod 2 im Test: Genauso teuer, trotzdem besser? Kleinere Schönheitskorrekturen für den "Altstar" Älteres WLAN, weniger Mikrofone HomePod 2: Klang und Smart-Home-Zentrale Hinweis auf Rauchmelder, Fazit

In der Unterhaltungsbranche sind Comebacks von Altstars ein bekanntes Karrieremuster, in der Technikwelt eine Rarität. Dass Apple unverhofft den HomePod zurück auf die Smart-Speaker-Bühne hievt, weckt daher Skepsis und Erwartungen gleichermaßen.

Im März 2021 kündigte der Hersteller zu Gunsten des massentauglicheren HomePod mini den Abverkauf der großen Urversion an. Ab dem 3. Februar 2023 tourt der HomePod in zweiter Generation zum gleichen Preis von 350 Euro und ähnlicher Ausstattung wieder durch den Handel. Neben einem behutsamen Facelift gibt Apple ihm die S7-CPU, den U1-Chip für Nahbereichskontakte, einen Temperatursensor sowie Thread-Funk für die Smart-Home-Steuerung mit auf den Weg. Reicht das für ein erfolgreiches Comeback?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

Kleinere Schönheitskorrekturen für den "Altstar"

Äußerlich bleibt der neue HomePod ein alter Bekannter, wenn auch mit kleinen Schönheitskorrekturen. In der Höhe schrumpft der Zylinder um vier Millimeter auf 16,8 Zentimeter. Der "Bauchumfang" beträgt an dickster Stelle weiterhin 14,2 Zentimeter. Dennoch speckt der HomePod um 200 Gramm auf 2,3 Kilogramm ab. Sein Gehäuse ist unverändert in feinmaschigen, dicken Netzstoff ("Mesh") gekleidet. Zur Auswahl steht weißes oder nahezu schwarzes Gewebe. Letzteren Farbton nennt Apple jetzt "Mitternacht" statt "Space-Grau".