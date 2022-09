Inhaltsverzeichnis Apple: Sechs kostenlose Mailclients für macOS im Vergleich Apple Mail Spark Canary Thunderbird Mailspring Bluemail Fazit

Totgesagte leben länger – das gilt vor allem für die E-Mail. Newsletter, Benachrichtigungen oder Zahlungsbestätigungen füllen weiterhin die Posteingänge der Nutzer. Auch im Job kommt man noch immer kaum um die Mail herum.

Der Apple-Nutzer muss sich also weiter mit der E-Mail-Flut herumschlagen. Wir haben uns sechs kostenlose Clients für macOS angeschaut, die das angenehmer machen wollen: Apple Mail, Spark von Readdle, Canary von Mailr Tech, Mozillas Thunderbird, Mailspring von Foundry 376 und Bluemail von Blix. Einige dieser Clients sind von Grund auf gratis, andere stellen eine kostenlose Basisversion zur Verfügung, verlangen aber für weitere Funktionen monatlich eine Gebühr. Wir wollen schauen, was ein Nutzer bekommt, wenn er kein Geld ausgeben möchte, welche Features die Programme mitbringen und wie sie sich bedienen lassen.

E-Mails lesen kann der Nutzer mit jeder hier vorgestellten App. Und alle Kandidaten fassen die Mails von mehreren Accounts in einem gemeinsamen Posteingang zusammen. So kann der Nutzer etwa private und geschäftliche Adressen in einer App vereinen oder mehrere Accounts von unterschiedlichen Anbietern verwalten. Bei der Wahl des Clients kommt es eher auf das an, wie sie aussehen und was sie um die Mail herumbauen: Einige wollen mit smarten Posteingängen auftrumpfen und die Mails vorsortieren, andere lassen mehrere Nutzer gemeinsam an Mails schreiben oder integrieren gleich ein Kanban-Bord, um aus den Mails Aufgaben zu erstellen.