Inhaltsverzeichnis Apple-Spieletests: Super Meat Boy, Bricktales, Pocket City 2, No Man’s Sky Fleischige Raserei iPhone und iPad: Lego Bricktales iPhone und iPad: Pocket City 2 Mac: No Man's Sky

iPad, iPhone und Mac werden als Spieleplattform immer populärer. Mac & i testet in regelmäßigen Abständen neues Gamer-Futter für Apple-User. Diesmal mit dabei sind drei Titel für iOS und iPadOS und einer für macOS.

In Super Meat Boy Forever geht es in halsbrecherischer Geschwindigkeit durch Zufalls-Level. In Lego Bricktales gilt es, tragfähige Konstruktionen zu bauen und clevere Rätsel zu lösen. In Pocket City 2 entstehen Metropolen, die man selbst durchwandeln darf. No Man’s Sky schickt Mac-Spieler in fremde Welten.

Fleischige Raserei

Das 2010 erschienene Super Meat Boy gilt zu Recht als besonders fordernder Plattformer. Und auch der hier vorgestellte Nachfolger – der ohne den Meat-Boy-Vater Edmund McMillen entstand – ist nichts für Spieler mit einer niedrigen Frusttoleranz.