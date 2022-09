Inhaltsverzeichnis Apple Watch Series 8 und SE 2 im Test Apple Watch Series 8

Keine Frage, das große Uhren-Highlight in diesem Herbst ist die Apple Watch Ultra: Outdoor-Gehäuse, größeres Display, längere Akkulaufzeit, Tauchcomputer und Schnickschnack wie die integrierte 86-Dezibel-Sirene. Bei einem Preis von 1000 Euro werden sich viele Interessenten allerdings denken: "Schön. Welche bezahlbaren Apple Watches gibt es denn?"

Die Apple Watch Series 8 und die SE in der zweiten Generation kosten nur die Hälfte oder gar ein Drittel davon. Der Verkauf beider Modelle startete am heutigen 16. September. Im Folgenden liefern wir unsere ersten Erkenntnisse. Weitere Testergebnisse reichen wir in ein paar Tagen nach, so wie auch schon zu den iPhones 14. Die vollständigen Artikel – auch zur Apple Watch Ultra – bringen wir dann in Mac & i Heft 5/2022 (ab 6. Oktober im Handel).

Apple Watch Series 8

"Ein gesunder Sprung nach vorn" – so bewirbt Apple die Watch Series 8. Man könnte es aber ebenso einen kleinen Hüpfer nennen. Denn größere Änderungen im Vergleich zum Vorgängermodell, der Series 7, vollzog der Hersteller keineswegs. Allen voran ein neues Gehäuse vermissen viele Interessenten: Weder wurden die Kanten eckiger, noch die Uhr rund. Letzteres würde freilich komplett überarbeitete App- und watchOS-Designs nach sich ziehen und ist derzeit eher unwahrscheinlich. Apple setzt stattdessen lieber auf lange Bekanntes und Bewährtes. Nein, am Gehäuse hat sich in diesem Jahr nichts geändert.